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恒大造车“路线图”确定

首款“恒驰”后年量产

2019年11月14日06:15  来源：人民网－人民日报
 

　　本报广州11月13日电  （记者曹树林）恒大集团发力新能源汽车研发制造，一直备受关注。但恒大新能源汽车“恒驰”何时面世，恒大汽车今后还有哪些战略布局，始终没有公布清晰的发展“路线图”。记者从12日在广州召开的恒大汽车全球峰会上获悉：首款“恒驰”将于2020年上半年正式亮相，2021年实现量产。

　　当天下午，恒大新能源汽车全球战略合作伙伴峰会在广州召开。峰会云集了206家来自世界各国的汽车产业龙头企业，其中包括13家世界500强企业。恒大集团、恒大新能源汽车高管，全球汽车产业各领域龙头企业的首席执行官、高管、专家共1100余人与会。

　　在峰会现场，恒大集团董事局主席许家印系统阐述了恒大汽车的战略布局。恒大的目标是，用三到五年的时间，把恒大新能源汽车打造成为全球规模最大、实力最强的新能源汽车集团。为了实现这个目标，恒大汽车将坚持“三个必须”：核心技术必须世界领先，产品品质必须世界一流，成本必须大幅度下降。

　　据介绍，恒大新能源汽车投资预算为3年450亿元，在中国、瑞典及“一带一路”沿线国家布局十大整车生产基地。恒大汽车将同步研发15款新车型，覆盖顶级型、超豪华型、豪华型、尊享型、舒适型、经典型等所有档次及轿车、SUV、MPV等全系列车型，实现产品线全覆盖。其中，恒大新能源汽车的首款产品“恒驰1”将在2020年上半年正式亮相，2021年实现量产。

　　与会全球汽车产业各领域龙头企业有关负责人均表示，非常看好恒大新能源汽车的发展前景，恒大有雄厚实力和坚定决心，他们非常有信心和恒大并肩打造出世界一流品质的新能源汽车。

　　此次峰会上，恒大与博世、麦格纳、大陆、采埃孚、蒂森克虏伯、捷太格特、巴斯夫等世界前60大汽车零部件龙头企业签订了战略合作协议，标志着恒大建立了世界顶级的汽车零部件供应链体系。

　　许家印表示，一个企业要在一个行业里面迅速做大做强，就必须整合行业中最好的资源，与全球最顶尖的企业展开合作，这是恒大23年发展中的宝贵经验。

　　新能源汽车作为战略性新兴产业之一，拥有巨大的市场空间。恒大自今年进军新能源汽车产业以来，已在工程技术、造型设计两大领域接连发力：今年9月25日，恒大与全球五大汽车工程技术龙头签订战略合作协议；10月15日，恒大又与全球15位顶尖造型设计大师战略合作，组建最强汽车造型设计“天团”。与此同时，恒大着力整合全球顶尖资源，已经完成了新能源汽车领域的全产业链布局。恒大以一条与全世界所有车企都不同的发展路子，逐步完成“换道超车”，向着最大、最强的目标大步前进。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月14日 10 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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