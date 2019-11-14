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开放共享，让发展成果惠及更多国家（评论员观察）

——推动建设开放型世界经济③

李 拯

2019年11月14日08:22  来源：人民网－人民日报
 

　　711.3亿美元！日前，第二届中国国际进口博览会闭幕，按一年计，累计意向成交711.3亿美元，比首届增长23%。同时，有230多家企业签约报名第三届企业展，其中有超过80家世界500强和龙头企业。不断跃升的成交数据，持续不减的参展热情，无不说明中国市场的强大吸引力，为世界各国带来巨大机遇。

　　今天的中国既是“世界工厂”，也是“世界市场”。“中国市场这么大，欢迎大家都来看看”“继续扩大市场开放”“继续完善开放格局”……在此次进博会上，习近平主席提出了“共建开放合作的世界经济”“共建开放创新的世界经济”“共建开放共享的世界经济”的倡议，引起国际社会的广泛共鸣。

　　经济全球化是推动世界经济增长的引擎，是历史潮流。当前，逆全球化思潮正在发酵，保护主义的负面效应日益显现，收入分配不平等、发展空间不平衡已成为全球经济治理面临的最突出问题。各方有识之士认识到，大家一起发展才是真发展，可持续发展才是好发展。要实现这一目标，就应该秉承开放精神，推进互帮互助、互惠互利。只有共建开放共享的世界经济，把全球共享的机制做实，打造平衡普惠的发展模式，让世界各国人民共享经济全球化发展成果，我们才能共同迎来一个更加美好的世界。

　　“我们应该谋求包容互惠的发展前景，共同维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际秩序，坚持多边贸易体制的核心价值和基本原则，促进贸易和投资自由化便利化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。我们应该落实联合国2030年可持续发展议程，加大对最不发达国家支持力度，让发展成果惠及更多国家和民众。”习近平主席在主旨演讲中提出的“共建开放共享的世界经济”倡议，顺应的是经济全球化大势，把握的是世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流。

　　“中国的发展是世界的机遇，中国是经济全球化的受益者，更是贡献者”。世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、外资流入第二大国，外汇储备连续多年位居世界第一……中国这样一个超大规模的国家走向现代化，为世界各国提供了前所未有的发展机遇。与此同时，共同做大蛋糕、共同分享机遇，成为中国对外交往的价值理念，也是共建人类命运共同体的题中之义。正因如此，国际社会将中国视为全球和平发展的“稳定锚”，世界繁荣进步的“发动机”，各国合作共赢的“助推器”。

　　展望未来，中国开放的大门只会越开越大，中国将继续在开放共享中与世界共同成长。中国有近14亿人口，中等收入群体规模全球最大，市场规模巨大、潜力巨大。中国将继续扩大市场开放，推动进口和出口、货物贸易和服务贸易、双边贸易和双向投资、贸易和产业协调发展，促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合；中国将继续深化多双边合作，积极参与联合国、二十国集团、亚太经合组织、金砖国家等机制合作，共同推动经济全球化向前发展。

　　这次进博会延续“新时代，共享未来”的主题，说明“共享”正是一以贯之的关键词。中华文明历来主张天下大同、协和万邦。新时代，中国将继续与世界分享发展机遇，不断为推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体作出贡献。

　　（本系列评论到此结束） 


　　《 人民日报 》（ 2019年11月14日 09 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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