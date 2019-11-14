前三季软件业收入增长快 工业软件产品收入同比增近两成

本报北京11月13日电 （记者韩鑫）记者13日从工信部获悉：今年前三季度我国软件和信息技术服务业（以下简称软件业）保持平稳发展态势，业务收入较快增长，利润总额增速小幅回升。

从总体运行情况来看，前三季度，我国软件业完成软件业务收入51896亿元，同比增长15.2%，增速同比提高0.2个百分点。分季度看，一、二、三季度全行业软件业务收入增速分别为14.4%、15.5%、15.6%，呈逐季上升态势。与此同时，利润总额增速小幅回升。前三季度，全行业实现利润总额6518亿元，同比增长10.8%，增速较上半年提高0.9个百分点。

在经济下行压力加大的大背景下，为何软件业能持续三季度增长？赛迪研究院信息化与软件产业研究所软件研究室副主任许亚倩认为，从当前的国内外环境来看，新旧动能加快转换，以数字经济为代表的新经济正在成为新动能，为软件产业发展创造良好发展环境。此外，随着一系列产业政策颁布、实施和深入推进，工业领域的软件和信息技术服务应用需求加速释放，工业软件尤其是APP成为推动软件产业与工业业务场景深度融合的重要手段，加速软件在工业领域的发展。

分领域来看，软件产品收入平稳发展，工业软件增长迅速。前三季度，软件产品实现收入14643亿元，同比增长14.4%，增速同比提高1.9个百分点，较上半年提高0.3个百分点。其中，工业软件产品实现收入1277亿元，同比增长19.8%。

“从前三季度软件业运行情况来看，预计全年软件产业发展持续稳中向好。”许亚倩分析，预计四季度，工业软件与工业APP将进入加速发展期，信息技术服务收入将持续增加，电商平台、大数据、云平台等收入增势突出。

《 人民日报 》（ 2019年11月14日 10 版）

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