加强养老护理人员职业化队伍建设（代表之声）

近年来，随着人口老龄化社会的到来，失能、失智、独居、高龄老年人日益增多。根据全国老龄办统计，预计到2020年，全国60岁以上老年人口将增加到2.55亿人左右；2050年前后，我国老年人口数将达到峰值4.87亿，占总人口的34.9%。老龄化进程不断加剧，对养老护理人员的社会需求日益扩大。按照国际公认的3名失能老人配备1名护理人员的标准计算，我国目前养老护理人员缺口巨大。
中国是人口大国，养老问题、人口老龄化事关每一个人。满足数量庞大的老年群众多方面需求、妥善解决人口老龄化带来的社会问题，事关发展稳定全局，事关百姓福祉，需要认真应对。针对越来越多的社会化养老需求，急需加强社会化养老机构建设和养老护理人员职业化队伍建设，充分保障广大失能老人、高龄老人、独居老人、空巢老人的合法权益，让他们安享晚年，推动我国老龄事业可持续发展。
对此，我建议：通过多种方式加强养老护理人员职业化队伍建设，有效缓解我国养老护理人员短缺问题。
一是加快养老护理人员职业化培养。支持、鼓励职业学校开设养老护理专业，逐步扩大招生数量，采取政府购买服务等方式鼓励有资质的社会力量开办专门培训机构，承担陪护从业人员的培训任务，加快提升职业队伍技能水平。
二是强化养老护理服务队伍政策保障。加大养老护理人员技能培训与考核力度，促进陪护行业职业化发展。实施养老护理人员岗前和在岗培训制度，切实提高养老护理职业队伍素质。营造良好从业氛围，切实改变养护人员社会地位低、待遇低、文化层次低的现状。
三是促进行业规范发展。大力扶持地方企业发展养老护理服务业务，强化政府监管，切实发挥行业协会作用，对有相关业务的企业和中介公司开展行业信用评级，对养老护理从业者个人建立信用综合评分，逐步形成诚信为本、操守为重的良好行业风气，完善行业信用体系建设。
养老护理人员的数量、素质直接关系到社会养老机构为老年人提供养老服务质量的高低。应进一步加强养老护理人员职业化队伍建设，满足人民日益增长的高质量养老服务需求，让老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。
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