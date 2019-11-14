上海电子口岸区块链联盟成立

本报上海电 （记者沈文敏）上海国际贸易单一窗口近日推出多项融合区块链技术的跨境人民币融资、医药供应链追溯、辅助海关智慧监管、融合第三方贸易服务等应用成果，上海电子口岸区块链联盟同时成立。

区块链泛指通过去中心化和分布式共享账本技术，不仅能够提升上海口岸查验部门的监管水平，更能提高国际贸易各相关方信息共享和业务协同水平。

据上海市商务委（市口岸办）副主任申卫华介绍，目前上海国际贸易单一窗口兼具“监管+服务”十大功能板块，53项地方应用，对接22个部门，覆盖监管全流程及国际贸易主要环节。融资方面，上海国际贸易单一窗口新增跨境人民币贸易融资服务，依托单一窗口平台大数据优势，采用区块链技术，解决贸易融资过程中信息不对称这一核心问题，降低金融机构融资风险，压缩进出口企业融资成本。医药供应链方面，上海国际医药供应链信息服务平台揭牌成立，这是上海国际贸易单一窗口针对单一垂直行业进行深度服务的首个平台。平台采用区块链技术，实现了分布式账本、数据防篡改和信息可追溯，为进口医疗器械和药品等行业上下游企业提供从源头到消费的“端到端”“可视化”供应链信息服务。

基于区块链技术的保税展示展销智慧监管和服务得到拓展。目前，在保税展示业务的通关和保税监管过程中存在大量重复输入和数据核实等问题。上海海关、虹桥商务区管委会以及市商委共同推动技术创新，打造基于区块链的“6+365”保税展示展销智慧监管和服务系统。该系统通过利用区块链分布记账、共享账本、不可篡改、多方验证等优势技术特点，不仅为企业减少了数据重复提交、提高运作效率，还通过上下游交叉验证提高数据准确性和业务真实性，实现海关保税展示“无感”监管，同时引入税务、银行、保险、物流等关联机构上链，为参与“6+365”保税展示展销的进口贸易商提供更加可靠、便捷的金融、物流等全程一站式服务。

(责编：杨曦、庄红韬)