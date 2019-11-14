民企对减税降费总体满意

本报北京电 （记者杨 昊）全国工商联近日发布《2019·万家民营企业评价营商环境报告》。报告显示，总体上看全国营商环境整体持续向好，企业对上海、浙江、北京、江苏、广东等地的营商环境满意度最高。分区域看，企业对东部省份营商环境的满意度优于中西部省份，对中西部省份营商环境的满意度有所提升。

报告指出，民营企业对营商环境所涵盖的五大环境按评价满意度从高到低依次为：政务环境、法治环境、要素环境、创新环境和市场环境。企业对减税融资惠企政策成效表示肯定。去年下半年以来，各地密集出台减税降费、融资惠企等政策。54.39%的企业对减税降费总体效果满意。其中，个人所得税专项附加扣除、增值税税率降低、企业研发费用加计扣除等3项政策实施效果较好。支持实体经济的金融政策和金融创新工具逐步落地，有六成以上的调查企业实际享受到纾困专项债、绿色债、专项债（除纾困外）等政策带来的红利。

报告显示，民营企业对当地经济前景的信心、本企业盈利前景的信心较高的企业占全部调查企业的比例均超过50%。绝大部分企业家愿意推荐其他企业来所在地投资。在当地持续投资的意愿，体现了民营企业发展预期趋稳，投资信心有所回升。

报告还显示，政府部门主动上门服务意识增强，政商关系清上加亲趋势明显。71.3%的企业对当地政商关系满意度较高。八成以上企业表示，最有获得感的3项政府行为是：积极回应或协调办理涉企特事急事、主动向企业提供政策解读与明确指引、参加有利于企业发展的活动等。

报告最后指出，企业反映用工、物流和用地成本下降不明显，社保压力过高、银行融资慢、市场准入实质性不公平等问题依然存在，这些都是下一步优化营商环境工作的重点。

据了解，此次民营企业评价营商环境调查共有全国41275家企业参与，参评企业的区域、行业、规模、盈利状况等结构特征，与全国企业总体情况基本相同。

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