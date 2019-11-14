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居民增收利好不断 9省工资指导线上线超10%

贫困地区农村居民工资性收入增速最快

记者 班娟娟 北京报道

2019年11月14日08:29  来源：经济参考报
 
原标题：居民增收利好不断 9省工资指导线上线超10%

　　居民增收连迎利好。据人社部门消息，截至11月12日，全国已有15省份公布2019年企业工资指导线。其中，9省工资指导线上线超10%。国家统计局11日发布的数据显示，前三季度贫困地区农村居民工资性收入增长12.2%，增速比全国农村快2.8个百分点。

　　青海省人社厅11日发布2019年企业工资指导线，企业职工工资货币性增长预警线（上线）为12%，即凡经济效益增长较快的企业，可以在上线以内合理确定本企业职工工资增长水平；企业职工工资货币增长基准线（中线）为7%，即凡经济效益增长的企业，应参照基准线合理确定本企业职工工资增长水平；企业职工工资货币增长最低线（下线）为3%，即凡生产经营正常的企业，可参照下线合理确定职工工资增长水平。

　　截至目前，已有青海、北京、天津、上海、山西等15个省市自治区公布2019年企业工资指导线。在工资增长的上线方面，天津、山西、贵州、陕西、宁夏、辽宁、青海等7省市自治区达到12%，另有内蒙古、云南上线达到11%。在工资增长的基准线方面，北京基准线为8%-8.5%，为最高。

　　“工资指导线虽然是指导性指标，但是能够起到积极的市场信号作用，为劳动者与企业议价和行业企业工资调整提供参考依据。同时，工资指导线也是平均工资变化的一个先兆性指标，为未来一段时间职工增收带来积极的示范和引导作用。”中国宏观经济研究院社会所副研究员关博说。

　　值得注意的是，工资性收入已经成为农民增收的最大贡献因素，国家统计局11日发布的数据显示，前三季度，贫困地区农村居民人均可支配收入8163元，比上年同期增长10.8%，扣除价格因素影响，实际增长8.0%，实际增速比全国农村快1.6个百分点。

　　国家统计局住户调查办公室首席统计师吴伟指出，2019年是打赢脱贫攻坚战的关键一年。前三季度贫困地区农村居民人均可支配收入较快增长。其中，贫困地区农村居民人均工资性收入3159元，增长12.2%，增速比全国农村快2.8个百分点，对贫困地区农村居民增收的贡献率为43.3%。工资性收入增长较快主要是中西部地区农村务工劳动力数量增加，月均收入稳定提高。

　　关博认为，当前，要把推动城乡居民持续增收作为逆周期调节政策的重要内容，通过收入有序增长促进有效需求充分释放，为经济稳增长注入持续动力。

(责编：杨曦、庄红韬)
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