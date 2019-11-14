我国将于明年初正式实施地区生产总值统一核算改革

原标题：我国将于明年初正式实施 地区生产总值统一核算改革

记者13日从国家统计局了解到，我国将于2020年初正式实施地区生产总值统一核算改革，统一核算各地区2019年地区生产总值。

据了解，自1985年我国建立核算制度以来，我国国内生产总值和地区生产总值采取分级核算制度，即国家统计局核算国内生产总值，各省区市统计局核算本地区生产总值。实施地区生产总值统一核算改革后，国家统计局将领导地区生产总值统一核算工作，组织各省区市统计局制定地区生产总值核算方法、制定和规范统一核算工作流程，进行统一核算，核算结果统一发布。

国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆介绍，实施地区生产总值统一核算改革，是党中央、国务院部署的重大统计改革任务。按照要求，国家统计局深入开展调查研究、认真做好方案设计、积极开展试点试算，目前地区生产总值统一核算改革的各项准备工作已经就绪。（记者 陈炜伟 北京报道）

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