上海进博会期间离境退税销售额达560万元

第二届进博会期间，上海市离境退税物品销售额达560万元，较去年同期增长16.2%，进博会溢出效应充分显现。
据统计，今年11月以来，离境退税开单量同比增长48.4%，退税物品销售情况较去年增加85%。东方商厦、芮欧百货、永安百货等百货类商场离境退税业务均实现不同程度增长；百联奥特莱斯、佛罗伦萨小镇等品牌折扣集聚地的退税销售额有大幅增长；爱马仕、香奈儿等国际知名大牌的离境退税业绩也较同期有很大提高。
表现最亮眼的莫过于国际会展中心辐射区域内的青浦百联奥特莱斯。进博会开展4天，青浦百联奥特莱斯的离境退税销售额已超过首届进博会一周办理量，业绩同比增长72%。
该公司财务负责人表示，近期离境退税业务大幅提升要归功于进博会和减税降费的优势叠加。今年国家实施了更大规模的减税降费，奥莱品牌店里大部分商品税率从16%降到13%，对境外人士来说，商品价格吸引力更大了，而且还可以享受11%的离境退税，再加上能够“即买即退”提前领取现金，可谓是买到就是赚到。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】