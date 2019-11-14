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2019年1—10月份全国房地产开发投资和销售情况

2019年11月14日10:27  来源：国家统计局
 
原标题：2019年1—10月份全国房地产开发投资和销售情况

房地产开发投资完成情况

2019年1—10月份，全国房地产开发投资109603亿元，同比增长10.3%，增速比1—9月份回落0.2个百分点。其中，住宅投资80666亿元，增长14.6%，增速回落0.3个百分点。

1—10月份，东部地区房地产开发投资57615亿元，同比增长8.4%，增速比1—9月份回落0.2个百分点；中部地区投资22822亿元，增长10.0%，增速持平；西部地区投资24588亿元，增长15.7%，增速回落0.5个百分点；东北地区投资4579亿元，增长9.5%，增速回落0.4个百分点。

1—10月份，房地产开发企业房屋施工面积854882万平方米，同比增长9.0%，增速比1—9月份加快0.3个百分点。其中，住宅施工面积598802万平方米，增长10.4%。房屋新开工面积185634万平方米，增长10.0%，增速加快1.4个百分点。其中，住宅新开工面积136937万平方米，增长10.5%。房屋竣工面积54211万平方米，下降5.5%，降幅收窄3.1个百分点。其中，住宅竣工面积38474万平方米，下降5.5%。

1—10月份，房地产开发企业土地购置面积18383万平方米，同比下降16.3%，降幅比1—9月份收窄3.9个百分点；土地成交价款9921亿元，下降15.2%，降幅收窄3.0个百分点。

商品房销售和待售情况

1—10月份，商品房销售面积133251万平方米，增速今年以来首次由负转正，同比增长0.1%，1—9月份为下降0.1%。其中，住宅销售面积增长1.5%，办公楼销售面积下降11.9%，商业营业用房销售面积下降14.0%。商品房销售额124417亿元，增长7.3%，增速加快0.2个百分点。其中，住宅销售额增长10.8%，办公楼销售额下降11.5%，商业营业用房销售额下降13.4%。

1—10月份，东部地区商品房销售面积52415万平方米，同比下降2.1%，降幅比1—9月份收窄0.8个百分点；销售额65844亿元，增长6.8%，增速加快0.8个百分点。中部地区商品房销售面积37960万平方米，增长0.6%，增速加快0.1个百分点；销售额27118亿元，增长6.8%，增速回落0.4个百分点。西部地区商品房销售面积36786万平方米，增长3.8%，增速回落0.8个百分点；销售额26611亿元，增长10.1%，增速回落0.5个百分点。东北地区商品房销售面积6090万平方米，下降5.0%，降幅收窄0.9个百分点；销售额4844亿元，增长3.3%，增速加快0.8个百分点。

10月末，商品房待售面积49323万平方米，比9月末减少23万平方米。其中，住宅待售面积减少125万平方米，办公楼待售面积增加9万平方米，商业营业用房待售面积减少17万平方米。

房地产开发企业到位资金情况

1—10月份，房地产开发企业到位资金145151亿元，同比增长7.0%，增速比1—9月份回落0.1个百分点。其中，国内贷款21288亿元，增长7.9%；利用外资131亿元，增长63.2%；自筹资金46996亿元，增长3.3%；定金及预收款49163亿元，增长9.4%；个人按揭贷款22137亿元，增长14.1%。

房地产开发景气指数

10月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.14，比9月份提高0.06点。

(责编：杨曦、孙阳)
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