统计局：10月份规模以上工业增加值增长4.7%

人民网北京11月14日电 （杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2019年10月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.7%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比9月份回落1.1个百分点。

从环比看，10月份，规模以上工业增加值比上月增长0.17%。1—10月份，规模以上工业增加值同比增长5.6%。

分三大门类看，10月份，采矿业增加值同比增长3.9%，增速较9月份回落4.2个百分点；制造业增长4.6%，回落1.0个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.6%，加快0.7个百分点。

分经济类型看，10月份，国有控股企业增加值同比增长4.8%；股份制企业增长5.4%，外商及港澳台商投资企业增长2.1%；私营企业增长5.4%。

分行业看，10月份，41个大类行业中有31个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业下降2.7%，纺织业下降1.3%，化学原料和化学制品制造业增长3.0%，非金属矿物制品业增长4.1%，黑色金属冶炼和压延加工业增长6.3%，有色金属冶炼和压延加工业增长9.1%，通用设备制造业增长3.1%，专用设备制造业增长5.0%，汽车制造业增长4.9%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长3.0%，电气机械和器材制造业增长10.7%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长8.2%，电力、热力生产和供应业增长6.7%。

分地区看，10月份，东部地区增加值同比增长3.6%，中部地区增长6.5%，西部地区增长5.8%，东北地区增长3.2%。

分产品看，10月份，605种产品中有315种产品同比增长。钢材10264万吨，同比增长3.5%；水泥21849万吨，下降2.1%；十种有色金属497万吨，增长4.6%；乙烯174万吨，增长4.2%；汽车227.9万辆，下降2.1%，其中，轿车89.9万辆，下降8.7%；新能源汽车8.5万辆，下降39.7%；发电量5714亿千瓦时，增长4.0%；原油加工量5784万吨，增长9.2%。

10月份，工业企业产品销售率为97.7%，比上年同期下降0.5个百分点。工业企业实现出口交货值10899亿元，同比名义下降3.8%。

10月份，工业企业产品销售率为97.7%，比上年同期下降0.5个百分点。工业企业实现出口交货值10899亿元，同比名义下降3.8%。

2019年10月份规模以上工业生产主要数据

10月 1-10月 绝对量 同比增长

（%） 绝对量 同比增长

（%） 规模以上工业增加值 … 4.7 … 5.6 分三大门类 采矿业 … 3.9 … 4.5 制造业 … 4.6 … 5.8 其中:高技术制造业 … 8.3 … 8.7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 … 6.6 … 7.0 分经济类型 其中：国有控股企业 … 4.8 … 4.7 其中：股份制企业 … 5.4 … 6.7 外商及港澳台商投资企业 … 2.1 … 1.5 其中：私营企业 … 5.4 … 7.7 主要行业增加值 农副食品加工业 … -2.7 … 2.4 食品制造业 … 3.4 … 5.4 纺织业 … -1.3 … 1.2 化学原料和化学制品制造业 … 3.0 … 4.0 医药制造业 … 7.1 … 7.0 橡胶和塑料制品业 … 3.9 … 4.8 非金属矿物制品业 … 4.1 … 9.0 黑色金属冶炼和压延加工业 … 6.3 … 9.7 有色金属冶炼和压延加工业 … 9.1 … 9.9 金属制品业 … 3.1 … 5.7 通用设备制造业 … 3.1 … 3.9 专用设备制造业 … 5.0 … 6.9 汽车制造业 … 4.9 … -0.2 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 … 3.0 … 9.8 电气机械和器材制造业 … 10.7 … 10.1 计算机、通信和其他电子设备制造业 … 8.2 … 8.8 电力、热力生产和供应业 … 6.7 … 6.4 主要产品产量 布（亿米） 38 -13.7 400 -2.0 硫酸（折100％）（万吨） 743 -2.9 7437 3.2 烧碱（折100％）（万吨） 284 -3.2 2863 -0.2 乙烯（万吨） 174 4.2 1700 7.0 化学纤维（万吨） 541 16.9 4957 12.8 水泥（万吨） 21849 -2.1 190720 5.8 平板玻璃（万重量箱） 7887 4.0 77620 5.2 生铁（万吨） 6558 -2.7 67518 5.4 粗钢（万吨） 8152 -0.6 82922 7.4 钢材（万吨） 10264 3.5 101034 9.8 十种有色金属（万吨） 497 4.6 4815 4.6 其中：原铝（电解铝）（万吨） 288 -1.8 2924 0.7 金属切削机床（万台） 3 -13.5 35 -16.9 工业机器人（台/套） 14369 1.7 151080 -8.8 汽车（万辆） 227.9 -2.1 2029.3 -11.1 其中：轿车（万辆） 89.9 -8.7 821.4 -14.8 运动型多用途乘用车（SUV）（万辆） 81.4 2.6 679.6 -10.8 其中：新能源汽车（万辆） 8.5 -39.7 96.1 11.5 发电机组（发电设备）（万千瓦） 734 -21.0 7564 -19.8 微型计算机设备（万台） 3157 9.4 27678 7.8 移动通信手持机（万台） 16096 2.9 141345 -4.8 其中：智能手机（万台） 11547 -1.9 101559 -7.3 集成电路（亿块） 180 23.5 1624 4.0 原煤（万吨） 32487 4.4 306309 4.5 焦炭（万吨） 3878 1.2 39281 5.6 原油（万吨） 1611 0.0 15925 1.1 原油加工量（万吨） 5784 9.2 53710 6.4 天然气（亿立方米） 146 8.2 1423 9.3 发电量（亿千瓦时） 5714 4.0 58742 3.1 火力发电量（亿千瓦时） 3969 5.9 42041 1.1 水力发电量（亿千瓦时） 1074 -4.1 10013 6.5 核能发电量（亿千瓦时） 288 5.4 2826 19.3 风力发电量（亿千瓦时） 286 10.0 2857 5.7 太阳能发电量（亿千瓦时） 97 3.0 1005 14.4 产品销售率（%） 97.7 -0.5(百分点) 98.1 -2.4(百分点) 出口交货值（亿元） 10899 -3.8 101139 1.8

(责编：杨曦、孙阳)