统计局：10月份规模以上工业增加值增长4.7%

人民网北京11月14日电 （杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2019年10月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.7%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比9月份回落1.1个百分点。
从环比看，10月份，规模以上工业增加值比上月增长0.17%。1—10月份，规模以上工业增加值同比增长5.6%。
分三大门类看，10月份，采矿业增加值同比增长3.9%，增速较9月份回落4.2个百分点；制造业增长4.6%，回落1.0个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.6%，加快0.7个百分点。
分经济类型看，10月份，国有控股企业增加值同比增长4.8%；股份制企业增长5.4%，外商及港澳台商投资企业增长2.1%；私营企业增长5.4%。
分行业看，10月份，41个大类行业中有31个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业下降2.7%，纺织业下降1.3%，化学原料和化学制品制造业增长3.0%，非金属矿物制品业增长4.1%，黑色金属冶炼和压延加工业增长6.3%，有色金属冶炼和压延加工业增长9.1%，通用设备制造业增长3.1%，专用设备制造业增长5.0%，汽车制造业增长4.9%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长3.0%，电气机械和器材制造业增长10.7%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长8.2%，电力、热力生产和供应业增长6.7%。
分地区看，10月份，东部地区增加值同比增长3.6%，中部地区增长6.5%，西部地区增长5.8%，东北地区增长3.2%。
分产品看，10月份，605种产品中有315种产品同比增长。钢材10264万吨，同比增长3.5%；水泥21849万吨，下降2.1%；十种有色金属497万吨，增长4.6%；乙烯174万吨，增长4.2%；汽车227.9万辆，下降2.1%，其中，轿车89.9万辆，下降8.7%；新能源汽车8.5万辆，下降39.7%；发电量5714亿千瓦时，增长4.0%；原油加工量5784万吨，增长9.2%。
10月份，工业企业产品销售率为97.7%，比上年同期下降0.5个百分点。工业企业实现出口交货值10899亿元，同比名义下降3.8%。
10月份，工业企业产品销售率为97.7%，比上年同期下降0.5个百分点。工业企业实现出口交货值10899亿元，同比名义下降3.8%。
2019年10月份规模以上工业生产主要数据
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10月
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1-10月
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绝对量
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同比增长
|
绝对量
|
同比增长
|
规模以上工业增加值
|
…
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4.7
|
…
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5.6
|
分三大门类
|
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|
|
|
采矿业
|
…
|
3.9
|
…
|
4.5
|
制造业
|
…
|
4.6
|
…
|
5.8
|
其中:高技术制造业
|
…
|
8.3
|
…
|
8.7
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
…
|
6.6
|
…
|
7.0
|
分经济类型
|
|
|
|
|
其中：国有控股企业
|
…
|
4.8
|
…
|
4.7
|
其中：股份制企业
|
…
|
5.4
|
…
|
6.7
|
外商及港澳台商投资企业
|
…
|
2.1
|
…
|
1.5
|
其中：私营企业
|
…
|
5.4
|
…
|
7.7
|
主要行业增加值
|
|
|
|
|
农副食品加工业
|
…
|
-2.7
|
…
|
2.4
|
食品制造业
|
…
|
3.4
|
…
|
5.4
|
纺织业
|
…
|
-1.3
|
…
|
1.2
|
化学原料和化学制品制造业
|
…
|
3.0
|
…
|
4.0
|
医药制造业
|
…
|
7.1
|
…
|
7.0
|
橡胶和塑料制品业
|
…
|
3.9
|
…
|
4.8
|
非金属矿物制品业
|
…
|
4.1
|
…
|
9.0
|
黑色金属冶炼和压延加工业
|
…
|
6.3
|
…
|
9.7
|
有色金属冶炼和压延加工业
|
…
|
9.1
|
…
|
9.9
|
金属制品业
|
…
|
3.1
|
…
|
5.7
|
通用设备制造业
|
…
|
3.1
|
…
|
3.9
|
专用设备制造业
|
…
|
5.0
|
…
|
6.9
|
汽车制造业
|
…
|
4.9
|
…
|
-0.2
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
|
…
|
3.0
|
…
|
9.8
|
电气机械和器材制造业
|
…
|
10.7
|
…
|
10.1
|
计算机、通信和其他电子设备制造业
|
…
|
8.2
|
…
|
8.8
|
电力、热力生产和供应业
|
…
|
6.7
|
…
|
6.4
|
主要产品产量
|
|
|
|
|
布（亿米）
|
38
|
-13.7
|
400
|
-2.0
|
硫酸（折100％）（万吨）
|
743
|
-2.9
|
7437
|
3.2
|
烧碱（折100％）（万吨）
|
284
|
-3.2
|
2863
|
-0.2
|
乙烯（万吨）
|
174
|
4.2
|
1700
|
7.0
|
化学纤维（万吨）
|
541
|
16.9
|
4957
|
12.8
|
水泥（万吨）
|
21849
|
-2.1
|
190720
|
5.8
|
平板玻璃（万重量箱）
|
7887
|
4.0
|
77620
|
5.2
|
生铁（万吨）
|
6558
|
-2.7
|
67518
|
5.4
|
粗钢（万吨）
|
8152
|
-0.6
|
82922
|
7.4
|
钢材（万吨）
|
10264
|
3.5
|
101034
|
9.8
|
十种有色金属（万吨）
|
497
|
4.6
|
4815
|
4.6
|
其中：原铝（电解铝）（万吨）
|
288
|
-1.8
|
2924
|
0.7
|
金属切削机床（万台）
|
3
|
-13.5
|
35
|
-16.9
|
工业机器人（台/套）
|
14369
|
1.7
|
151080
|
-8.8
|
汽车（万辆）
|
227.9
|
-2.1
|
2029.3
|
-11.1
|
其中：轿车（万辆）
|
89.9
|
-8.7
|
821.4
|
-14.8
|
运动型多用途乘用车（SUV）（万辆）
|
81.4
|
2.6
|
679.6
|
-10.8
|
其中：新能源汽车（万辆）
|
8.5
|
-39.7
|
96.1
|
11.5
|
发电机组（发电设备）（万千瓦）
|
734
|
-21.0
|
7564
|
-19.8
|
微型计算机设备（万台）
|
3157
|
9.4
|
27678
|
7.8
|
移动通信手持机（万台）
|
16096
|
2.9
|
141345
|
-4.8
|
其中：智能手机（万台）
|
11547
|
-1.9
|
101559
|
-7.3
|
集成电路（亿块）
|
180
|
23.5
|
1624
|
4.0
|
原煤（万吨）
|
32487
|
4.4
|
306309
|
4.5
|
焦炭（万吨）
|
3878
|
1.2
|
39281
|
5.6
|
原油（万吨）
|
1611
|
0.0
|
15925
|
1.1
|
原油加工量（万吨）
|
5784
|
9.2
|
53710
|
6.4
|
天然气（亿立方米）
|
146
|
8.2
|
1423
|
9.3
|
发电量（亿千瓦时）
|
5714
|
4.0
|
58742
|
3.1
|
火力发电量（亿千瓦时）
|
3969
|
5.9
|
42041
|
1.1
|
水力发电量（亿千瓦时）
|
1074
|
-4.1
|
10013
|
6.5
|
核能发电量（亿千瓦时）
|
288
|
5.4
|
2826
|
19.3
|
风力发电量（亿千瓦时）
|
286
|
10.0
|
2857
|
5.7
|
太阳能发电量（亿千瓦时）
|
97
|
3.0
|
1005
|
14.4
|
产品销售率（%）
|
97.7
|
-0.5(百分点)
|
98.1
|
-2.4(百分点)
|
出口交货值（亿元）
|
10899
|
-3.8
|
101139
|
1.8
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