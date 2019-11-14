统计局：10月份社会消费品零售总额增长7.2%

人民网北京11月14日电 （杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2019年10月份，社会消费品零售总额38104亿元，同比名义增长7.2%（扣除价格因素实际增长4.9%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，除汽车以外的消费品零售额34876亿元，增长8.3%。

2019年1-10月份，社会消费品零售总额334778亿元，同比增长8.1%。其中，除汽车以外的消费品零售额303066亿元，增长9.0%。

按经营单位所在地分，10月份，城镇消费品零售额32744亿元，同比增长7.0%；乡村消费品零售额5360亿元，增长8.6%。1-10月份，城镇消费品零售额286268亿元，同比增长7.9%；乡村消费品零售额48510亿元，增长9.0%。

按消费类型分，10月份，餐饮收入4367亿元，同比增长9.0%；商品零售33737亿元，增长7.0%。1-10月份，餐饮收入36932亿元，同比增长9.4%；商品零售297846亿元，增长7.9%。

2019年1-10月份，全国网上零售额82307亿元，同比增长16.4%。其中，实物商品网上零售额65172亿元，增长19.8%，占社会消费品零售总额的比重为19.5%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长34.8%、7.1%和16.6%。

(责编：杨曦、孙阳)