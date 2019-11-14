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统计局：10月份规模以上工业原煤、原油生产平稳

2019年11月14日10:41  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月14日电 （杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2019年10月份，规模以上工业原煤、原油生产平稳，天然气、电力生产放缓。

原煤生产平稳增长，煤炭进口增速回落

10月份，原煤产量3.2亿吨，同比增长4.4%，增速与上月持平；日均产量1048万吨，环比减少32万吨。1—10月份，原煤产量30.6亿吨，同比增长4.5%。

10月份，煤炭进口2568.5万吨，同比增长11.3%，增速比上月回落9.3个百分点；1—10月份，煤炭进口2.8亿吨，同比增长9.6%。

煤炭价格小幅下跌。11月1日，秦皇岛港5500大卡、5000大卡和4500大卡煤炭综合交易价格分别为每吨565元、505元和453元，比9月底分别回落5元、4元和3元。

原油稳产，进口加快

10月份，原油生产1611万吨，产量与去年同期基本持平；日均产量52.0万吨，环比减少0.1万吨。1—10月份，原油生产15925万吨，同比增长1.1%。

10月份，原油进口4551万吨，同比增长17.1%，增速比上月加快6.3个百分点。1—10月份，原油进口41454.5万吨，同比增长10.5%。

10月份，国际原油价格震荡下跌，10月31日布伦特原油现货离岸价格为59.3美元/桶，比9月30日下降1.69美元。

原油加工保持较快增长

10月份，加工原油5784万吨，同比增长9.2%，增速比上月放缓0.2个百分点；日均加工186.6万吨，环比减少1.7万吨。1—10月份，加工原油53710万吨，同比增长6.4%。

天然气生产放缓，进口下降

10月份，天然气生产146亿立方米，同比增长8.2%，增速比上月放缓2.4个百分点；日均产量4.7亿立方米，环比增加0.2亿立方米。1—10月份，天然气生产1423亿立方米，同比增长9.3%。

10月份，天然气进口652万吨，同比下降10.6%，增速由正转负，上月为增长8.0%。1—10月份，天然气进口7771万吨，同比增长7.9%。

电力生产略有放缓

10月份，发电5714亿千瓦时，同比增长4.0%，增速比上月放缓0.7个百分点；日均发电184.3亿千瓦时，环比减少12.6亿千瓦时。1—10月份，发电5.9万亿千瓦时，同比增长3.1%。

分品种看，10月份火电生产增速略有放缓，水电降幅扩大，核电、太阳能发电回落，风电由负转正。其中，火电同比增长5.9%，增速比上月放缓0.1个百分点；水电下降4.1%，降幅扩大3.0个百分点；核电、太阳能发电分别增长5.4%和3.0%，分别回落12.5和16.4个百分点；风电增长10.0%，上月下降7.9%。

(责编：杨曦、孙阳)
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