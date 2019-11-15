保持经济平稳运行推动民生不断改善

据新华社南昌11月14日电 11月14日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在江西南昌主持召开部分省份经济形势和保障基本民生座谈会。

李克强说，今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济运行在复杂严峻环境下保持了总体平稳，仍是世界经济的亮点。在坚定信心的同时，也要看到当前外部环境不利因素和国内发展两难多难问题增加。就地区经济而言，走势分化明显，一些地方工业、投资等指标增速下滑较快，发展动力减弱，财政收支和保障民生压力较大。对面临的困难挑战要有更充分准备。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届四中全会精神，坚持改革创新，发挥好中央和地方两个积极性，结合实际贯彻落实党中央、国务院决策部署，下更大力气做好“六稳”工作。要把稳增长、保持经济运行在合理区间放在更加突出的位置，这是实现今年主要目标任务、推动高质量发展的重要基础。

李克强说，要深挖潜力增强发展动力。各地要自我加压，在推动“放管服”改革上下更大功夫，进一步释放体制机制创新促发展的潜力。对标国际国内先进水平，因地制宜积极推进市场化法治化国际化营商环境建设，这也是地区竞争力的体现。同时，要增强新动能对经济的支撑力，进一步释放巨大市场潜力，支持发展先进制造业和新兴服务业，鼓励企业在改善供给、推出新产品新服务上下更大功夫，拓展发展空间。

李克强说，要切实保障好基本民生，尽力而为，量力而行，推动经济发展与民生改善互促共进。在经济下行压力加大的情况下，尤其要坚持就业优先，做好大学毕业生、农民工等重点群体就业服务，对返乡农民工就业创业加强指导、帮助拓展渠道。坚持政府过紧日子，财政支出重点保基本民生，确保养老金按时足额发放，做好困难群众基本生活保障。岁末年初、“两节”临近，要加大农民工工资清欠力度，防止产生新的拖欠。各地要切实做好猪肉等生活必需品保供稳价、群众温暖过冬等工作。同时，要注重从满足民生期盼中挖掘发展潜能，抓好重大民生工程，办好养老、托幼、医疗等民生实事。

(责编：杨曦、庄红韬)