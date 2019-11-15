原标题：稳增长加码 逆周期调节政策将加速落地

国家统计局14日发布的10月宏观经济数据显示，部分指标受短期因素影响出现波动，但总体经济保持稳中有进态势。工业、投资、消费等主要指标结构升级延续。专家指出，经济走势“长期有基础短期有支撑”，完全有基础、有条件、有信心实现全年预期目标。值得一提的是，四季度稳增长收官季，一揽子重磅举措密集出台，国务院层面连续三天召开的会议也释放了多个利好信号。

据悉，下一步逆周期调节政策将加码落地，通过降低最低资本金比例等方式进一步提振基建投资，推动重大项目尽早开工，还将加快补短板项目建设，促进有效投资和产业升级。加大力度支持发展先进制造业和新兴服务业，进一步释放巨大市场潜能。专家指出，随着相关政策加快落地并持续显效，明年经济有望进一步企稳提质，为实现全面小康奠定坚实基础。

1-10月规模以上工业增加值同比增长5.6%，社会消费品零售总额增长8.1%，固定资产投资增长5.2%。“主要经济领域的指标累计增速仍然和前三个季度基本持平，说明经济运行总体态势没有发生大的变化，仍然保持了平稳运行的态势。”国家统计局新闻发言人刘爱华14日在国新办新闻发布会上说。

经济结构也在持续优化。工业方面，10月高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长8.3%、6.5%，增速分别高于全部规模以上工业3.6和1.8个百分点。消费方面，1-10月全国实物商品网上零售额增长19.8%，增速高于同期社会消费品零售总额11.7个百分点。投资方面，1-10月高技术产业投资增长14.2%，增速比前三季度加快1.2个百分点。

“总需求方面，三驾马车表现均有亮点。固定资产投资增速环比回升；社会消费品零售总额扣除汽车消费后，名义增速达8.3%；低基数效应下，进出口数据双双好转，出口表现企稳回升迹象，四季度经济回稳曙光初步呈现。”厦门大学宏观经济研究中心副主任林致远对《经济参考报》记者表示。

企业对经济发展的信心也在增强。“制造业生产活动预期指数和非制造业业务活动预期指数都保持在较高景气区间，1-10月新开工项目计划总投资降幅收窄到了4%左右，比年内最低点降幅收窄了近8个百分点，企业投资信心在逐渐恢复。”刘爱华说。

刘爱华也指出，下一步要坚持底线思维，坚持稳中求进工作总基调，着力落实好已出台的各项政策，做好政策协调联动，增强经济发展韧性。

进入四季度以来，一系列稳增长重磅举措密集出台。仅国务院层面接连三日召开的会议就释放了多个积极信号。（下转第三版）

(责编：杨曦、庄红韬)