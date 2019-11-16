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前10月6217.8亿！ 对外投资合作稳中有进

2019年11月16日04:59  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京11月15日电 （记者王珂）商务部新闻发言人高峰14日介绍，1-10月，中国对外投资合作稳中有进，境内投资者共对全球164个国家和地区的5365家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资6217.8亿元人民币（折合904.6亿美元），同比增长5.9%。10月当月，中国对外直接投资669.5亿元人民币（折合94.7亿美元），同比增长28%。

　　1-10月，对外承包工程完成营业额7939.6亿元人民币（折合1155.1亿美元），与去年同期基本持平，新签合同额12144.1亿元人民币（折合1766.8亿美元），同比增长10.1%；对外劳务合作派出各类劳务人员39.3万人，10月末在外各类劳务人员101.2万人，较上年同期增加1.9万人。

　　对“一带一路”国家投资合作积极推进。1-10月，中国企业对“一带一路”沿线的56个国家有新增投资，合计114.6亿美元，占同期对外投资总额的12.7%。在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程合同额1121.7亿美元，占同期总额的63.5%；完成营业额635.3亿美元，占同期总额的55%。

　　对外投资结构不断优化，非理性投资得到有效遏制。今年1-10月，六成对外投资流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业，占比分别为32.2%、17.7%、10.8%。其中流向制造业、批发和零售业的对外投资分别同比增长5.3%和18.5%。房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目。

　　对外承包工程大项目多，以基础设施建设为主，带动当地发展，实现互利共赢。今年1-10月，对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目达到587个，比去年同期增加14个，占新签合同总额的84.6%。中国企业承揽的对外承包工程项目中，基础设施建设类项目合同额1304亿美元，占新签合同总额的73.8%。10月末，中国对外承包工程企业共为当地创造就业岗位83万个。

　　据介绍，1-10月，相关主管部门办理新设和并购类对外投资企业4321家，中方协议投资额848.8亿美元，其中新设和并购非金融类对外投资企业4307家，中方协议投资额835.8亿美元；新设和并购金融类对外投资企业14家，中方协议投资额13亿美元。办理增资类对外投资企业1092家，中方协议投资额236.8亿美元；其中，增资非金融类对外投资企业1078家，中方协议投资额215.6亿美元；增资金融类对外投资企业14家，中方协议投资额21.2亿美元。

(责编：杨光宇、曹昆)
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