“大项目+小业主”推进生猪生产（保供稳价在行动）

本报成都11月17日电 （记者王明峰）14日一大早，四川仁寿县满井镇杜家村村民黄建友就开始打扫刚完工的两个单元猪场的卫生，准备开始第一轮补栏工作。

以“大项目+小业主”的发展模式，仁寿县政府与德康集团签订合作协议，投资20亿元新建1座祖代种猪场，800个单元生猪代养场。县里对每个家庭农场奖补20万元支持农户发展，并为代养户提供每个单元不高于50万元的信用贷款。此外，还将新增4座常年存栏5000头种猪场和12座年出栏3万头规模的生猪育肥场。

仁寿县农业农村局有关负责人介绍，按照200亩土地规划配套1个年出栏生猪2500头规模的生猪养殖家庭农场的要求，当地鼓励规模流转土地，全面推行种养结合，就地消纳粪污，大力发展循环农业。

“8月我们抓紧时间补栏200多头，国庆过后又补栏100多头。”仁寿县大化镇龙门村1组龙门养猪合作社理事长尹仲全的养猪场内住满了刚搬来新家不久的仔猪。大化中心畜牧兽医站站长张斌介绍，他们站所服务的大化、宝马等乡镇，从7月初到现在共补栏生猪1.5万头以上。

据悉，仁寿县其他乡镇同样也采取各项服务措施搞好生猪补栏工作，截至目前，全县已补栏生猪36万多头。

《 人民日报 》（ 2019年11月18日 03 版）

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