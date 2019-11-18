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金融科技，重在深度融合（财经观）

王  观

2019年11月18日04:47  来源：人民网－人民日报
 

　　搭上科技的快车，金融能实现加速快跑，但不能因此盲目跟风，更不能一味蹭热点、分流量，借炒概念赚估值。二者应深度融合、协调发展，不断增强人民群众对数字化、网络化、智能化金融产品和服务的满意度

            

　　刚刚过去的“双11”，各家互联网电商平台火爆的访问量、交易量成为亮丽风景，而一家互联网银行发布的数据也同样引人关注。数据显示，该银行“双11”贷款累计总资金量达到3000亿元，服务商家超过300万户，60%的商家贷款额度提升，平均提额超60%，而不良率仅为1%。如此庞大的“双11”贷款量，这家银行只动用了20个人。这么少的人手，带动如此大的业务量，背后是金融科技的力量。

　　每年“双11”，一面是各家电商平台交易量、交易额的比拼，另一面则是金融科技不断突破攻坚的战场。某电商平台发布的数据显示，今年该平台“双11”订单交易峰值再创纪录，达54.4万笔/秒，是2009年“双11”时的1360倍，可想而知，要让每一笔订单支付都顺畅无阻，系统必须足够强大，才能扛住巨大的流量洪峰。银行也清楚地认识到，“科技是‘双11’贷款最大的功臣，依靠20个信贷审批员不可能完成的事，靠20个产品经理和工程师就有可能。”人工智能、大数据、云计算、物联网等信息技术与金融业务的深度融合，为金融发展提供了源源不断的创新动力。

　　比如，不良率仅为1%，靠的就是创新的风险控制模式。相比过去需要信贷员走出去调研，到现场看报表、翻账单，如今通过大数据风控体系，能轻松控制好贷款不良率。借助大数据挖掘，即使没有一张报表，也能分析出其信用状况和经营能力。如此一来，银行放贷审批更快了，企业也能与时间赛跑抢抓商机。可以说，金融科技正成为防范化解金融风险的新利器，不仅能有效甄别高风险交易、智能感知异常交易，还实现了风险早识别、早预警、早处置。

　　发展金融科技的意义不止于此。在促进普惠金融发展上，金融科技能解决普惠金融发展面临的成本较高、收益不足、效率安全难兼顾等问题，运用金融科技手段可以更好地精准“滴灌”、精准扶持，降低金融机构服务门槛，解决中小微企业、“三农”等融资难融资贵问题。前段时间，人民银行制定实施的《金融科技三年规划（2019—2021年）》提出，重点任务包括科学规划运用大数据、合理布局云计算、稳步应用人工智能等，按下了金融科技发展的“快进键”，让人们对未来充满了期待。

　　当然，金融科技不是一个筐，什么都能往里装。搭上科技的快车，金融能实现加速快跑，但不能因此盲目跟风，更不能一味蹭热点、分流量，借炒概念赚估值。发展金融科技是“里子”问题，不是“面子”工程，应当引起重视却不该过于追求“短平快”。我们看到，5G、区块链等让一些真正深挖金融科技研究的企业赢得了市场的掌声，依靠大数据、人工智能等发展起来的企业也很多，但那些没有科学商业模式、清晰发展规划支撑的企业，却往往是昙花一现。

　　未来，金融科技还有很多可能性，需要金融与科技深度融合，而非简单相加。金融科技应用先进可控、金融服务能力稳步增强、金融风控水平明显提高、金融监管效能持续提升……《金融科技三年规划（2019—2021年）》给出了到2021年我国金融科技发展的目标。金融与科技的结合，涉及应用水平、服务能力以及监管效能等方方面面，应当实现二者深度融合、协调发展，不断增强人民群众对数字化、网络化、智能化金融产品和服务的满意度。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月18日 18 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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