《减税降费与企业发展》研究报告发布

本报电 在近日举办的第十届财新峰会“企业减税降费助力经济发展”专场论坛上，北京国家会计学院发布了《减税降费与企业发展》研究报告，专家学者围绕减税降费成效、深化税制改革等话题进行探讨。与会专家认为，近年来一系列减税降费举措有效提升了企业盈利能力，有利于吸引投资、鼓励创新、推进产业结构优化。此外，减税降费应增强税、费之间的系统性、协调性，更好发挥减税降费政策对市场主体激励作用。

（刘 艳）

华夏银行提升绿色金融服务水平

本报电 华夏银行今年以来持续发力绿色金融，该行与世界银行合作“中国可再生能源与电池储能促进项目”，向大规模储能系统提供融资，同时也将支持可再生能源创新利用领域的项目。截至三季度末，清洁能源融资在华夏银行绿色信贷占比近20%。未来，华夏银行将建立包括绿色信贷、绿色租赁、绿色投资、绿色债务融资工具承销在内的产品体系，形成国际合作、创新引领、产融结合的业务特色。

（屈信明）

《 人民日报 》（ 2019年11月18日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)