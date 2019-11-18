《减税降费与企业发展》研究报告发布
本报电 在近日举办的第十届财新峰会“企业减税降费助力经济发展”专场论坛上，北京国家会计学院发布了《减税降费与企业发展》研究报告，专家学者围绕减税降费成效、深化税制改革等话题进行探讨。与会专家认为，近年来一系列减税降费举措有效提升了企业盈利能力，有利于吸引投资、鼓励创新、推进产业结构优化。此外，减税降费应增强税、费之间的系统性、协调性，更好发挥减税降费政策对市场主体激励作用。
（刘 艳）
华夏银行提升绿色金融服务水平
本报电 华夏银行今年以来持续发力绿色金融，该行与世界银行合作“中国可再生能源与电池储能促进项目”，向大规模储能系统提供融资，同时也将支持可再生能源创新利用领域的项目。截至三季度末，清洁能源融资在华夏银行绿色信贷占比近20%。未来，华夏银行将建立包括绿色信贷、绿色租赁、绿色投资、绿色债务融资工具承销在内的产品体系，形成国际合作、创新引领、产融结合的业务特色。
（屈信明）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】