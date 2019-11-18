湖北利川文旅扶贫 新潮非遗歌舞视频播放量超3亿

原标题：新潮非遗歌舞视频播放量超3亿，抖音助力湖北利川文旅扶贫

“改编后的新潮非遗歌舞《龙船调》、《肉连响》在抖音上走红，让更多年轻人了解利川土家文化，从而认识利川，喜欢利川。这是我们在文旅扶贫上的一次有益尝试。”11月7日，字节跳动创新事业部策略运营总经理罗骅在“山里DOU是好风光”利川项目帮扶成果发布会上表示。

记者从发布会上了解到，今年7月，“山里DOU是好风光”在国家级贫困县湖北省利川落地后，字节跳动扶贫和利川市人民政府共同组织当地非遗传承人、专业艺术家对国家级非遗《龙船调》、《肉连响》进行改编，融入抖音潮流元素，吸引平台用户学习和传播利川新潮非遗舞蹈，以此来助力提升利川城市形象，带动当地旅游发展。

截至目前，#利川DOU是好风光#抖音挑战赛视频播放量达到了3亿，点赞量达到1325万次。今年8月份，虽然持续暴雨，利川游客量和旅游收入仍保持增长，共接待游客338万人次，同比增长31%；旅游收入达到17.4亿元，同比增长21%。

《利川新潮龙船调》抖音音乐使用人数超38万

利川地处清江上游，海拔在1000米以上，常年气温舒适凉爽，被称为“避暑凉城”。同时，利川还是湖北省土家族重要的聚集地之一，拥有浓厚和独特的土家族文化。

字节跳动扶贫在调研中发现，利川拥有各级非遗项目82个，全属于土家族文化。其中民歌《龙船调》、舞蹈《肉连响》是国家级非遗，且均起源于利川本地，与其他地区的土家族传统歌舞相比具有独特性。因此，重点围绕《龙船调》和《肉连响》的传播，打造利川差异化文旅品牌。

“肉连响”传承人刘守红在腾龙洞教游客跳新潮非遗舞蹈

为了让《龙船调》和《肉连响》在抖音上更好地传播，字节跳动扶贫分析抖音最受用户欢迎的歌舞类型，并通过非遗传承人、专业歌舞艺术家对《龙船调》和《肉连响》进行改编，融入抖音潮流元素，让两者首次实现了创新融合，成为土家文化的浓缩载体。

字节跳动扶贫邀请抖音创作者，跟着非遗传承人学跳新潮非遗歌舞，并发起抖音挑战赛，不少用户都自发参与进来。当地政府还组织新潮非遗歌舞进校园、进景区等，带动更多当地人和游客共同学习和传承，并在抖音进行传播。截至目前，新编《利川新潮龙船调》抖音音乐使用人数累计超过 38万人，并登上抖音音乐9月“经典”榜单第1位。

利川8月游客量同比增长31%，景区就业带动贫困户增收

会上，湖北省委网信办四级调研员郭珺，利川市委常委、宣传部部长顾问，利川市人民政府副市长雷凌云等人员出席。利川市委宣传部相关负责人表示，“这次非遗歌舞的改编，不仅让利川的非遗文化走出去，也让利川走了出去，让全国更多的人认识利川，对城市品牌形象和影响力的提升起到很好的推动作用，对文旅产业、整个社会发展也起到了辐射带动作用”。

据利川市文化和旅游局提供的数据，今年8月，利川共接待游客338万人次，同比增长31%，旅游收入达到17.4亿元，同比增长21%。在传播推广利川土家非遗歌舞的同时，抖音也带火了当地承载丰富土家文化的腾龙洞景区。8月，该景区旅游收入同比增长17.2%，并通过提供就业、帮助销售周边农产品等方式，直接帮扶贫困人口60人。

基于线上热度表现和专业评审实地对旅游资源、产品创新、游览服务和综合管理方面的评估，腾龙洞还被认证为“抖音美好打卡地”。

此外，为了帮助当地能够长期传播推广利川特色文旅资源和物产，字节跳动扶贫还在利川开展了新媒体培训，帮助130名相关从业者掌握内容创作、新媒体运营等技巧，让贫困地区具有自主造血传播能力，助推当地文旅产业发展。

(责编：冯粒、曹昆)