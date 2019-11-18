人民网>>财经

湖北利川文旅扶贫 新潮非遗歌舞视频播放量超3亿

2019年11月18日06:34  来源：中国经济网
 
原标题：新潮非遗歌舞视频播放量超3亿，抖音助力湖北利川文旅扶贫

　　“改编后的新潮非遗歌舞《龙船调》、《肉连响》在抖音上走红，让更多年轻人了解利川土家文化，从而认识利川，喜欢利川。这是我们在文旅扶贫上的一次有益尝试。”11月7日，字节跳动创新事业部策略运营总经理罗骅在“山里DOU是好风光”利川项目帮扶成果发布会上表示。

　　记者从发布会上了解到，今年7月，“山里DOU是好风光”在国家级贫困县湖北省利川落地后，字节跳动扶贫和利川市人民政府共同组织当地非遗传承人、专业艺术家对国家级非遗《龙船调》、《肉连响》进行改编，融入抖音潮流元素，吸引平台用户学习和传播利川新潮非遗舞蹈，以此来助力提升利川城市形象，带动当地旅游发展。

　　截至目前，#利川DOU是好风光#抖音挑战赛视频播放量达到了3亿，点赞量达到1325万次。今年8月份，虽然持续暴雨，利川游客量和旅游收入仍保持增长，共接待游客338万人次，同比增长31%；旅游收入达到17.4亿元，同比增长21%。

　　《利川新潮龙船调》抖音音乐使用人数超38万

　　利川地处清江上游，海拔在1000米以上，常年气温舒适凉爽，被称为“避暑凉城”。同时，利川还是湖北省土家族重要的聚集地之一，拥有浓厚和独特的土家族文化。

　　字节跳动扶贫在调研中发现，利川拥有各级非遗项目82个，全属于土家族文化。其中民歌《龙船调》、舞蹈《肉连响》是国家级非遗，且均起源于利川本地，与其他地区的土家族传统歌舞相比具有独特性。因此，重点围绕《龙船调》和《肉连响》的传播，打造利川差异化文旅品牌。

　　“肉连响”传承人刘守红在腾龙洞教游客跳新潮非遗舞蹈

　　为了让《龙船调》和《肉连响》在抖音上更好地传播，字节跳动扶贫分析抖音最受用户欢迎的歌舞类型，并通过非遗传承人、专业歌舞艺术家对《龙船调》和《肉连响》进行改编，融入抖音潮流元素，让两者首次实现了创新融合，成为土家文化的浓缩载体。

　　字节跳动扶贫邀请抖音创作者，跟着非遗传承人学跳新潮非遗歌舞，并发起抖音挑战赛，不少用户都自发参与进来。当地政府还组织新潮非遗歌舞进校园、进景区等，带动更多当地人和游客共同学习和传承，并在抖音进行传播。截至目前，新编《利川新潮龙船调》抖音音乐使用人数累计超过 38万人，并登上抖音音乐9月“经典”榜单第1位。

　　利川8月游客量同比增长31%，景区就业带动贫困户增收

　　会上，湖北省委网信办四级调研员郭珺，利川市委常委、宣传部部长顾问，利川市人民政府副市长雷凌云等人员出席。利川市委宣传部相关负责人表示，“这次非遗歌舞的改编，不仅让利川的非遗文化走出去，也让利川走了出去，让全国更多的人认识利川，对城市品牌形象和影响力的提升起到很好的推动作用，对文旅产业、整个社会发展也起到了辐射带动作用”。

　　据利川市文化和旅游局提供的数据，今年8月，利川共接待游客338万人次，同比增长31%，旅游收入达到17.4亿元，同比增长21%。在传播推广利川土家非遗歌舞的同时，抖音也带火了当地承载丰富土家文化的腾龙洞景区。8月，该景区旅游收入同比增长17.2%，并通过提供就业、帮助销售周边农产品等方式，直接帮扶贫困人口60人。

　　基于线上热度表现和专业评审实地对旅游资源、产品创新、游览服务和综合管理方面的评估，腾龙洞还被认证为“抖音美好打卡地”。

　　此外，为了帮助当地能够长期传播推广利川特色文旅资源和物产，字节跳动扶贫还在利川开展了新媒体培训，帮助130名相关从业者掌握内容创作、新媒体运营等技巧，让贫困地区具有自主造血传播能力，助推当地文旅产业发展。

(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved