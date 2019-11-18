前9月全国彩票销售超3158亿元

本报讯 记者董碧娟报道：财政部14日发布的数据显示，今年前9个月累计，全国共销售彩票3158.09亿元，同比减少676.89亿元，下降17.7%。其中，福利彩票机构销售1431.00亿元，同比减少222.11亿元，下降13.4%；体育彩票机构销售1727.09亿元，同比减少454.78亿元，下降20.8%。
9月份，全国共销售彩票363.99亿元，同比减少54.45亿元，下降13.0%。其中，福利彩票机构销售156.92亿元，同比减少21.33亿元，下降12.0%；体育彩票机构销售207.07亿元，同比减少33.13亿元，下降13.8%。
分类型看，前9个月累计，乐透数字型彩票销售1684.64亿元，同比减少357.30亿元，下降17.5%；竞猜型彩票销售921.27亿元，同比减少354.20亿元，下降27.8%；即开型彩票销售207.35亿元，同比增加41.21亿元，增长24.8%；视频型彩票销售343.60亿元，同比减少6.85亿元，下降2.0%；基诺型彩票销售1.23亿元，同比增加0.25亿元，增长25.0%。前9个月乐透数字型、竞猜型、即开型、视频型和基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的53.2%、29.2%、6.6%、10.9%、0.1%。
分地区看，9月份，与上年同期相比，重庆、四川、西藏和青海4个省份彩票销量出现增长，同比分别增加1.08亿元、0.85亿元、0.15亿元和0.04亿元。前9个月累计，与上年同期相比，全国只有四川省彩票销售量出现增长。
财政部要求各级彩票机构要密切跟踪分析新情况新问题，切实加强彩票发行销售工作，确保市场平稳运行。各级财政部门要进一步加强监管，积极创造良好的外部环境，维护市场正常秩序，促进彩票事业健康发展。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】