前9月全国彩票销售超3158亿元

本报讯 记者董碧娟报道：财政部14日发布的数据显示，今年前9个月累计，全国共销售彩票3158.09亿元，同比减少676.89亿元，下降17.7%。其中，福利彩票机构销售1431.00亿元，同比减少222.11亿元，下降13.4%；体育彩票机构销售1727.09亿元，同比减少454.78亿元，下降20.8%。

9月份，全国共销售彩票363.99亿元，同比减少54.45亿元，下降13.0%。其中，福利彩票机构销售156.92亿元，同比减少21.33亿元，下降12.0%；体育彩票机构销售207.07亿元，同比减少33.13亿元，下降13.8%。

分类型看，前9个月累计，乐透数字型彩票销售1684.64亿元，同比减少357.30亿元，下降17.5%；竞猜型彩票销售921.27亿元，同比减少354.20亿元，下降27.8%；即开型彩票销售207.35亿元，同比增加41.21亿元，增长24.8%；视频型彩票销售343.60亿元，同比减少6.85亿元，下降2.0%；基诺型彩票销售1.23亿元，同比增加0.25亿元，增长25.0%。前9个月乐透数字型、竞猜型、即开型、视频型和基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的53.2%、29.2%、6.6%、10.9%、0.1%。

分地区看，9月份，与上年同期相比，重庆、四川、西藏和青海4个省份彩票销量出现增长，同比分别增加1.08亿元、0.85亿元、0.15亿元和0.04亿元。前9个月累计，与上年同期相比，全国只有四川省彩票销售量出现增长。

财政部要求各级彩票机构要密切跟踪分析新情况新问题，切实加强彩票发行销售工作，确保市场平稳运行。各级财政部门要进一步加强监管，积极创造良好的外部环境，维护市场正常秩序，促进彩票事业健康发展。

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