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国资委要求央企全力以赴稳增长

记者 王璐 北京报道

2019年11月18日08:10  来源：经济参考报
 
原标题：国资委要求 央企全力以赴稳增长

　　《经济参考报》记者17日从国资委获悉，11月14日、15日，国资委党委书记、主任郝鹏主持召开中央企业经济运行座谈会、宏观经济及重点行业专家座谈会，研究分析中央企业经济运行面临的形势，认真听取有关中央企业负责人、宏观经济及重点行业专家工作建议，确保全面完成今年的目标任务，并为科学谋划明年工作做好相关准备。

　　郝鹏强调，国资委要推动中央企业持续深化改革创新，全力以赴稳增长，实现高质量发展，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，发挥好在国民经济中的“稳定器”作用，为全面做好“六稳”工作贡献力量。

　　他指出，要落实好国有企业改革顶层设计，完善国资国企制度体系，抓紧制订国有企业改革三年行动方案，推动国有企业改革向纵深发展。要坚持创新驱动发展战略，完善创新体制机制，聚焦关键核心技术加强攻关，不断提升企业核心竞争力。要推动高水平对外开放拓宽高质量发展空间，积极开展多元化国际贸易和投资合作，推进共建“一带一路”走深走实。要完善风险研判评估机制，坚决守住不发生重大风险的底线。要坚持党的领导加强党的建设，推动党的建设与企业生产经营深度融合，为企业高质量发展提供坚强政治保证。

　　值得注意的是，从近日国务院国有企业改革领导小组第三次会议披露的信息来看，推进混改依然排在改革的首位。央企混改操作指引和央企控股上市公司股权激励相关文件的出炉，标志着混改按下“快进键”。

　　国家发改委新闻发言人孟玮在15日的新闻发布会上透露，今年5月国家发改委启动了第四批160家混改试点，目前正在组织试点企业抓紧研究制定混改实施方案。不少试点企业正通过多渠道开展混改项目推介、积极引入战略投资者，有的试点企业已经进入产权交易所挂牌。

　　近年来，我国积极稳妥推进国有企业混合所有制改革试点，目前已先后推出四批共200多家试点。

　　孟玮说，混改试点坚持把“引资本”和“转机制”结合起来，着重在制度建设和体制机制创新上下力气，在完善企业法人治理、建立健全激励机制、转换经营机制上求突破。前三批50家试点中，已有70%的混改试点企业基本完成或即将完成“混”的任务，其中多数试点企业已完成新公司设立、公司治理机制重构、激励制度化建设等试点主体任务。从效果看，混改后企业经营状况持续改善，突出体现为“五升五降”：企业治理能力和活力效益提升，亏损面下降；国有资本权益和功能提升，企业杠杆率下降；企业劳动生产率提升，核心员工流失率下降；企业核心竞争力提升，与业内领军企业差距下降；非公有制经济发展空间提升，市场准入限制下降。

(责编：庄红韬、杨曦)
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