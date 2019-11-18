原标题：新一轮支持中西部发展新政将密集落地

我国中西部地区经济增长势头强劲。国家统计局16日发布的31省份2019年前三季度GDP数据显示，中部六省GDP增速全部“跑赢”全国，西部地区表现抢眼，云南、贵州、西藏GDP增速位列全国前三甲。

《经济参考报》记者获悉，新一轮更大力度支持中西部发展新政将密集落地。新政将着力在基础设施建设、产业承接转移、优化利用外资等方面做文章。将重点开建一批高速铁路和公路重大项目，打造多个国际航空枢纽，提速推进西部陆海新通道建设。此外，加快出台更具吸引力的中西部承接产业转移新政，动态调整产业指导目录，优先增设一批综合保税区。不少企业已在抢抓机遇加快布局。

“中西部地区经济增速领跑全国，其中在固定资产投资层面收益较大。特别是基建增速较为稳定甚至呈现走强趋势。作为稳投资以及基建补短板的重点，中西部基建仍是未来一段时间的发力点。”摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊对《经济参考报》记者表示。

交通基建方面，国家发展改革委新闻发言人孟玮近日表示，发改委将会同有关方面，聚焦精准投资和有效投资。铁路建设项目在我国中西部地区还是短板。要以中西部地区为重点，持续推进高速铁路“八纵八横”主通道，完善干线路网布局，抓好在建项目建设，督促项目资金及时足额到位，加快形成实物工作量。

中西部不少城市正蓄势发力。国务院近日批复原则同意修订后的《重庆市城乡总体规划（2017-2020年）》，要加快公路、铁路、机场和港口等交通基础设施建设，把重庆市建设成为长江上游地区综合交通枢纽和国际贸易大通道。

此外，重庆市政府、中国民用航空局日前印发《重庆国际航空枢纽战略规划》（2019-2035年）。郑州等中西部不少中心城市也就加快打造国际航空枢纽、发展临空经济，频频作出部署。日前印发的《成都市推进西部陆海新通道建设促进南向开放合作三年行动计划（2019—2021年）》则提出，建设成都陆港型国家物流枢纽，加快建设成都天府新区、自由贸易试验区和重要口岸。

企业也在加快布局。11月16日，山东港口甘肃（兰州）内陆港揭牌并启动。据悉，围绕助力中西部经济发展，山东港口在西安、乌鲁木齐等地布设3个“内陆港”，开辟新鲁韩双向物流通道，新增集装箱海铁联运线路7条。

优化经济结构、承接产业转移则成为支持中西部发展的中长期施策重点。2010年国务院颁布《关于中西部地区承接产业转移的指导意见》之后，国家先后设立了8个国家级承接产业转移示范区，已经形成了一些比较成熟的做法与经验。

10月14日召开的部分省政府主要负责人经济形势座谈会强调，支持促进中西部承接转移。据了解，国家会为中西部承接产业转移研究出台更有吸引力的政策。中西部地区也将进一步优化营商环境，创造更好条件承接东部产业转移。

在专家看来，中西部资源丰富，承接产业转移空间巨大，在特色农业、能源、军工机械等方面均具有优势。“以能源行业为例，煤炭、水电、风能、光能相对优势突出，在供给侧结构性改革下集中优质资源，是提升产业竞争力的重要路径。”

厦门大学经济学院副教授孙传旺对《经济参考报》记者表示。

提升软硬件环境、发挥人力和土地成本优势等成为加速产业承接的关键。“要激发企业主体活力，为开办企业、要素获取等提供更大便利，提高资源配置效率。在提升国有土地集约利用方式的同时，加强土地使用权转让与出租，激活产业园区能动性。激发区域人才潜力，提升存量就业人员素质与技能，通过‘筑巢引凤’吸引更多优秀人才，增强中西部发展的核心源动力。”孙传旺说。

在打造对外开放新高地上，中西部也将迎密集利好。新修订的《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》指出，支持中西部地区承接外资产业转移。其中，中西部目录进一步增加了劳动密集型、先进适用技术产业和配套设施条目，加大对中西部地区承接外资产业转移的支持力度。“资金预算和财政专项将继续向中西部地区倾斜，并动态调整中西部地区有关产业指导目录，对中西部地区优势产业和适宜产业发展给予必要的政策倾斜。”商务部研究院副研究员庞超然对《经济参考报》记者表示。

国务院11月7日发布的《关于进一步做好利用外资工作的意见》提出，提升自由贸易试验区建设水平，提升国家级经济技术开发区开放平台引资质量，在中西部地区优先增设一批综合保税区。11月8日，中西部地区首个以航空产业为特色的综合保税区——西安航空基地综合保税区正式封关运行。

“我国共有18个自贸试验区，其中包括河南、湖北、重庆、四川、陕西、广西和云南等7个中西部自贸试验区。综保区方面，1-9月，全国综保区进出口总额2625.6亿美元，同比增长6.8%。其中，中西部进出口总额为117.5亿美元，同比增长25.1%，增速超过全国平均水平。辐射效应和带动就业效应都比较明显。”庞超然说。

不过，庞超然也指出，中西部综保区发展也面临一些问题，比如，交通物流不便利，综合生产成本偏高；优惠政策利用率不高，部分区域企业入驻有一定盲目性；对外开放受地域限制，外资企业投入占比较低；区内外政策配套有待加强，政策合力尚未得到有效发挥；产业发展缺乏有效规划，部分综保区单一产业占比过大。这些都将是下一步要重点完善之处。

支持中西部更快发展需要多策齐发。“要深入推进西部大开发和促进中部地区崛起的政策措施落地，建立区域战略统筹机制。以重庆、成都、武汉、郑州、西安等为中心，引领成渝、长江中游、中原、关中平原等城市群发展。以承接产业转移示范区、跨省合作园区等为平台，支持发达地区与欠发达地区共建产业合作基地和资源深加工基地。还要探索建立区域合作新机制，健全区际利益补充。支持川渝等省际交界地区合作发展。逐步缩小东部地区与中西部地区公共服务差距等。”庞超然说。

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