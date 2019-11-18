原标题：利好政策纷至沓来 构筑全面开放新格局

党的十九届四中全会召开，为我国建设更高水平开放型经济新体制指明方向，并作出规划设计。全会明确，健全外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，推动规则、规制、管理、标准等制度型开放。

《经济参考报》记者了解到，目前我国正在加紧落实外资准入负面清单和外商投资法，并酝酿再缩减清单长度，进一步放开一般制造业，重点扩大金融、电信、医疗、教育、养老等领域对外开放。另外，政府采购市场开放等关键领域也会有新突破，将在自贸试验区开展级别、规则试点。

落实开放承诺 各项配套制度接连出台

今年政府工作报告提出，进一步放宽市场准入，缩减外资准入负面清单，允许更多领域实行外资独资经营。

6月30日，新版外资准入负面清单（全国版和自贸试验区版）如期而至，同时公布的还有鼓励外商投资产业指导目录。交通、基建、文化以及增值电信等领域均进一步放宽或取消外资股比限制。

上述“两清单”“一目录”已经于7月30日实施，并将在今年年底前全面取消外资准入负面清单之外的限制。

时至年末，记者获悉，目前清单和目录中的各项开放承诺将加紧落地，地方正在进一步推进制度创新，落实开放举措。

11月13日，上海公布关于加快虹桥商务区建设打造国际开放枢纽的实施方案，探索重点领域开放的先行先试。加快建立与国际通行规则相衔接的制度体系。北京也于近日发布营商环境3.0版改革方案，将其作为推进新一轮高水平对外开放，为外资企业营造公开透明、可预期的发展环境的重要举措。河北则提出，加快自贸试验区建设步伐，经过3至5年改革探索，形成更多有国际竞争力的制度创新成果。

另外，作为外商投资领域的基础性法律，外商投资法已经于今年全国两会期间正式出台，并规定自2020年1月1日起施行。为保障该法律如期执行，商务部等相关部门正在积极推进外商投资法配套法规的制定工作。同时，也在对现有的外资管理规定进行全面清理，统筹推进“废改立”的相关工作，保障外商投资法的顺利实施。

日前，外商投资法实施条例（征求意见稿）出炉，为外商投资法的实施提出了更为具体、可操作性的措施。

随后，国务院印发《关于进一步做好利用外资工作的意见》（以下简称《意见》），这也是近三年来国务院出台的第四份关于利用外资方面的文件。《意见》对落实外资准入负面清单作出具体安排，还对全面贯彻外商投资法做了部署，对我国落实开放承诺进一步提供保障。

更多举措可期 制度平台建设加码

在刚刚结束的第二届中国国际进口博览会上，我国宣布，放宽外资市场准入，继续缩减负面清单，完善投资促进和保护、信息报告等制度，完善知识产权保护法律体系。

分析指出，我国在释放进一步扩大开放信号的同时，还在举措路径上作出了安排。从内部来看，以加速改革开放制度创新和法律完善，推进要素型开放向制度型开放转变。从外部来看，RCEP、中日韩自贸协定谈判等区域合作也在加紧突破，在更大范围打造开放共赢的贸易投资环境。

在开放制度安排上，更多核心领域关键环节将有所突破。第二届中国国际进口博览会期间，记者从财政部相关负责人了解到，在相关多双边机制下，我国正在广泛开展政府采购市场开放谈判和合作交流，目的就是要在更宽范围、更高层次上开放政府采购市场。

“中国还将在国内自由贸易试验区开展级别、规则试点，为今后中国政府采购规则与级别衔接探索经验。”该负责人说。

目前相关部门正在对进一步缩短外资准入负面清单做调研。11月16日，商务部部长钟山在署名文章中指出，更高水平对外开放，体现在更加注重开放市场。“继续放宽外资准入，进一步放开一般制造业，重点扩大金融、电信、医疗、教育、养老等领域对外开放，在更多领域允许外资控股或独资经营。”钟山透露。

另外，开放平台建设也将加码。前述《意见》指出，提升自贸试验区建设水平，提升国家级经济技术开发区开放平台引资质量，在中西部地区优先增设综合保税区。

记者还了解到，商务部正在抓紧推进第三批进口贸易促进创新示范区培育工作。在第一、二批国家进口贸易促进创新示范区培育工作的基础上，抓紧推进第三批示范区培育工作，计划近期确定约6家示范区。

持续推进改革 开放红利加速释放

分析认为，随着利好政策集中赶来，我国的全方位开放格局正在加速构筑，开放红利也将全面释放。

北京师范大学教授胡必亮在接受《经济参考报》记者采访时表示，中国正在实施一系列更加积极主动推进改革、促进开放的政策措施，继续对推进经济全球化做出自己的贡献。作为世界上人口最多且经济总量位居世界第二、中产阶级人口世界最多、制造业和货物贸易规模世界最大的发展中大国，中国对世界各国而言都是巨大的市场。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林对《经济参考报》记者表示，随着一系列政策落地，将有更多的优质外资、产品、技术和服务进入中国市场、服务中国市场。在丰富供给的同时，还将带来溢出效应，促进资源优化配置，促进本土企业加快创新驱动发展步伐，从而推动我国经济高质量发展。

中国（海南）改革发展研究院院长迟福林也对《经济参考报》记者表示，作为新型开放大国，中国以深化自身改革开放为重要基础，进一步将本国的发展与世界各国的发展相融合。一个更加开放的中国，将同世界形成更加良性的互动，带来更加进步繁荣的中国和世界。

“进入发展新阶段，我国经济已经深度融入世界，经济转型发展中的问题更需要在扩大开放的条件下解决。”迟福林指出，加强与国际经贸规则对接，关键是强化竞争政策的基础性地位，创造各类市场主体公平竞争的市场环境。

“从实践看，靠政府扶持和政府补贴发展起来的产业难以形成较强的竞争力。强化竞争政策的基础性地位，就是要保障各类市场主体之间的公平竞争，就是要最大限度地激发企业家精神，在此基础上形成开放创新的新格局。”迟福林说。(记者 王文博)

(责编：庄红韬、杨曦)