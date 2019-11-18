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金砖合作为世界经济发展注入强劲信心

2019年11月18日08:16  来源：经济参考报
 
原标题：金砖合作为世界经济发展注入强劲信心

在世界经济发展和国际格局演变的关键时刻，金砖国家领导人第十一次会晤于13日至14日在巴西首都巴西利亚举行。此次会晤中，金砖国家领导人重申了坚持多边主义的坚定立场，肯定了金砖国家互利务实合作成果，强调了建立一个和平、稳定与繁荣世界的共同目标。

进入到金砖合作第二个“金色十年”，开放包容、合作共赢的金砖精神，仍将引领金砖各国在多边贸易体制下的深入合作。

在14日发表的《金砖国家领导人第十一次会晤巴西利亚宣言》中，金砖各国重申坚持多边主义，继续努力推动多边体系向更加包容、民主、更具代表性的方向发展，提升新兴经济体和发展中国家在国际事务决策中的参与度。

在为期两天的会议期间，多边主义被各方多次提及，支持与维护多边主义成为金砖国家一致呼声。海外专家普遍认为，在单边主义和保护主义挑战日益严峻的当下，金砖国家高举多边主义旗帜，传递反对保护主义的积极信号，体现了金砖国家的责任与担当，为世界经济发展注入了强劲信心。

金砖国家是世界经济中的重要新兴力量，是近十年全球增长的主要引擎。巴西总统博索纳罗表示，国际金融危机爆发十多年来，新兴经济体稳定全球经济、并为其提供活力的重要意义已不言而喻。

金砖五国人口占全球总人口的比重超过40%，2018年五国经济总量约占世界经济总量的23.52％，贸易总额占世界的16.28％。印度代表、金砖国家工商理事会共同主席昂卡尔·坎沃尔表示，金砖国家之间的经济合作还在不断扩大，仍有很大潜力。

拓展金砖成员国间贸易合作有利于加强国际贸易往来。墨西哥工业发展和经济增长研究所所长何塞·路易斯·德拉克鲁斯认为，金砖国家合作是对抗贸易保护主义的“砝码”

巴西里约热内卢州立大学教授毛里西奥·桑托罗认为，金砖国家在全球经济中举足轻重，未来也将在世界贸易组织和世界银行改革中发挥重要作用。

过去十年中，金砖国家取得了令人瞩目的成绩，在世界范围赢得了良好声誉。在打造第二个“金色十年”征程中，金砖机制将助力谱写金砖合作、南南合作、世界各国互利合作的新篇章。

从此次会晤发表的宣言可以看出，金砖机制正朝着更加完善的方向发展，同时在这一机制框架下，多领域合作正在不断深化。

金砖国家工商理事会在基础设施、制造业、能源、农业等领域开展合作，并努力促进成员间贸易和投资；金砖国家新开发银行区域办公室开业运营，将有利于该银行拓展业务，在基础设施和可持续发展融资中发挥更大作用；金砖国家女性工商联盟建立，有助于增强女性作为经济增长驱动力的作用；建立金砖国家本币债券基金取得进展……

展望未来，在开放包容、合作共赢金砖精神的指引下，金砖国家必将携手大步迈进成色十足的下一个“金色十年”。(记者 彭桦 倪瑞捷 巴西利亚报道)

（参与记者：裴剑容、宫若涵、赵焱、吴昊）

(责编：庄红韬、杨曦)
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