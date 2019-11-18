中美经贸高级别磋商双方牵头人通话

新华社北京11月17日电 11月16日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方围绕第一阶段协议的各自核心关切进行了建设性的讨论，并将继续保持密切交流。

《 人民日报 》（ 2019年11月18日 02 版）

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