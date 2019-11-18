人民论坛：中国制度为何具有显著优势

不久前，北京大兴国际机场国际航线正式通航。开工以来，在不到5年的时间里，就完成了“三纵一横”4条跑道、70万平方米的航站楼、268个机位的站坪以及相关配套设施的建设。这座外观宛如金色凤凰的机场，被国际媒体列为“新世界七大奇迹”之首，也从一个侧面展现出中国强大的治理能力和制度优势。

“独特的制度优势让中国实现一项项伟大成就”“中国制度因高效赢得赞赏”“中国的治理体系和治理能力在现代世界中具有相当的竞争力”……现在，世界上越来越多的人开始探寻中国发展背后的制度优势。党的十九届四中全会全面系统总结我国国家制度和国家治理体系的发展成就和显著优势，目的就是推动全党全国各族人民坚定制度自信，使我国国家制度和国家治理体系多方面的显著优势更加充分地发挥出来。世界在关注：中国制度的显著优势源自何处？

“中国特色社会主义制度的生命力，就在于这一制度是在中国的社会土壤中生长起来的”。我国国家制度和国家治理体系之所以具有多方面的显著优势，很重要的一点就在于我们党在长期探索实践中，坚持将马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，用中国化的马克思主义、发展着的马克思主义指导国家制度和国家治理体系建设，不断深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，及时把成功的实践经验转化为制度成果，使我国国家制度和国家治理体系既体现了科学社会主义基本原则，又具有鲜明的中国特色、民族特色、时代特色。

“人民是历史的创造者，是我们的力量源泉”。始终代表最广大人民根本利益，保证人民当家作主，体现人民共同意志，维护人民合法权益，是我国国家制度和国家治理体系的本质属性，也是我国国家制度和国家治理体系有效运行、充满活力的根本所在。习近平总书记强调，“中国共产党的一切执政活动，中华人民共和国的一切治理活动，都要尊重人民主体地位，尊重人民首创精神，拜人民为师”。坚持以人民为中心，既有“为了人民”的价值指向，又有“依靠人民”的深厚动力。我国国家制度和国家治理体系能够始终着眼于实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，着力保障和改善民生，使改革发展成果更多更公平惠及全体人民，从而最大范围地凝聚共识、最大程度地激发力量。

“以数千年大历史观之，变革和开放总体上是中国的历史常态”。我国国家制度和国家治理体系，具有“坚持改革创新、与时俱进，善于自我完善、自我发展，使社会充满生机活力的显著优势”。改革开放40多年来，我们有力推动中国特色社会主义制度和国家治理体系在革除体制机制弊端的过程中不断走向成熟。特别是党的十八大以来，我们全面深化改革，中国特色社会主义制度日趋成熟定型，为推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革发挥了重大作用。强大的自我完善能力，使我国国家制度和国家治理体系始终保持强大生命力。

“经国序民，正其制度。”知向何处则方向不惑，明所从来则动力充足。了解我们的制度优势源自何处，让我们的制度优势更加充分地发挥出来，我国国家制度和国家治理体系必将展现出更为旺盛的生机活力。

《 人民日报 》（ 2019年11月18日 04 版）

(责编：庄红韬、杨曦)