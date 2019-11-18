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人民观点：不断解放和发展社会生产力

——让我们的制度更加成熟更加定型⑦

本报评论部

2019年11月18日08:20  来源：人民网－人民日报
 

　　我国经济发展获得巨大成功的一个关键因素，就是我们既发挥了市场经济的长处，又发挥了社会主义制度的优越性

　　坚持和完善社会主义基本经济制度，就一定能推动中国经济转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，推动中国经济实现高质量发展，乘风破浪、行稳致远

　　　　 

　　好的经济制度，能够不断激发社会活力。前段时间，《优化营商环境条例》公布，将实践证明行之有效、人民群众满意、市场主体支持的改革举措用法规制度固化下来，从完善体制机制的层面作出相应规定。这一举措既彰显了进一步优化营商环境的决心，同时推动了社会主义市场经济体制更加丰富完善。

　　“坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展和按劳分配为主体、多种分配方式并存，把社会主义制度和市场经济有机结合起来，不断解放和发展社会生产力的显著优势”。党的十九届四中全会总结实践经验，对社会主义基本经济制度作出新的概括，就是要凸显社会主义基本经济制度的优势。从传统的计划经济体制到前无古人的社会主义市场经济体制，我们的基本经济制度不断完善，为实现经济快速发展奠定了制度基础。

　　公有制为主体、多种所有制经济共同发展，这既是一种理论提炼，更是生动的发展图景、精彩的改革历程。公司制股份制改革加快推进、现代企业制度逐步完善、混合所有制改革稳妥有序、国企党建筑牢根和魂……国企改革深入推进，推动国有资产做大做强，为壮大国家综合实力、保障人民共同利益打下坚实基础。与此同时，召开民营企业座谈会，实施大规模减税降费为民营企业减轻负担，通过建立负面清单、推动简政放权给企业更大施展空间，一系列改革举措革除体制机制积弊，为非公有制经济发展释放政策红利。

　　按劳分配为主体、多种分配方式并存，既能够激发创造活力，又可以守住公平底线。坚持多劳多得，提高劳动报酬在初次分配中的比重，健全劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制，就能让分配制度形成正向激励，让一切奋斗的动力、创新的活力竞相迸发，让一切创造社会财富的源泉充分涌流。同时，健全以税收、社会保障、转移支付等为主要手段的再分配调节机制，增加低收入者收入，扩大中等收入群体，调节过高收入，就能让分配制度保障社会公平，促进各个社会群体之间收入差距保持在合理区间，让社会更加和谐、更显公平。

　　把社会主义制度和市场经济有机结合起来，既充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，又更好发挥政府作用，极大解放和发展了社会生产力，极大解放和增强了社会活力。正是因为发挥社会主义制度的优越性，我们能够集中力量办大事，在高铁、大飞机、航空航天等领域进行集中攻关、迅速实现突破，同时形成强大的整合能力、动员能力和执行能力，确保经济快速发展的同时保持社会稳定。正是因为发挥市场经济的作用，为各类企业提供同台竞技的舞台，为每个人发挥聪明才智提供机会，使得近14亿人的创造活力有序释放出来，使得中国在5G通信、移动支付、共享经济、人工智能等前沿领域处于领先位置。可以说，我国经济发展获得巨大成功的一个关键因素，就是我们既发挥了市场经济的长处，又发挥了社会主义制度的优越性。

　　公有制为主体、多种所有制经济共同发展，按劳分配为主体、多种分配方式并存，社会主义市场经济体制等社会主义基本经济制度，既体现了社会主义制度优越性，又同我国社会主义初级阶段社会生产力发展水平相适应，是党和人民的伟大创造。必须坚持社会主义基本经济制度，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，全面贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，加快建设现代化经济体系。为此，这次全会作出了具体部署：毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存，加快完善社会主义市场经济体制，完善科技创新体制机制，建设更高水平开放型经济新体制。

　　展望未来，坚持和完善社会主义基本经济制度，就一定能推动中国经济转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，推动中国经济实现高质量发展，乘风破浪、行稳致远。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月18日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)
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