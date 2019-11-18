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评论员观察：“开放带来进步，封闭必然落后”

——更高水平对外开放的理论创新

张 铁

2019年11月18日08:20  来源：人民网－人民日报
 

　　深刻的认识论、科学的方法论，背后是高瞻远瞩的视野、观照人类的情怀，中国以自己的实际行动，给这个充满不确定性的世界注入了强大的正能量

　　　　 

　　155个国家和地区、26个国际组织参加，展出面积达到36万平方米，64个国家参加国家展，3893家企业参加企业展……刚刚结束的第二届中国国际进口博览会，向世界兑现了“办出水平、办出成效、越办越好”的承诺。滋养“四叶草”精彩绽放的，吸引万商云集黄浦江畔的，正是一个更高水平的“开放中国”。

　　开放已经成为当代中国的鲜明标识。中国不断扩大对外开放，不仅发展了自己，也造福了世界。我们深知，“中国的发展得益于国际社会，也必将回馈国际大家庭”；我们坚信，“世界好，中国才能好；中国好，世界才更好”。以习近平同志为核心的党中央，以宽广的视野、长远的眼光、深邃的思考，推动中国形成全面开放新格局。习近平总书记关于对外开放的系列重要论述，既有很强的理论性、战略性、思想性，又有很强的针对性、实践性、操作性，正是我们在新时代推动更高水平对外开放的思想指南。

　　习近平总书记对马克思、恩格斯关于经济全球化的论述，有着深刻的体认。他指出，早在19世纪，马克思、恩格斯就详细论述了世界贸易、世界市场、世界历史等问题。今天的世界，每一秒钟都是马克思所说的“世界时间”，开放是各个国家的必然选择。以“大海”“大江大河”为喻，说明经济全球化的潮流不可阻挡、不可逆转；以“百花园”“大合唱”为喻，说明中国的开放欢迎各方共同参与、支持各国共同发展；以“拉手”与“松手”、“拆墙”与“筑墙”为喻，说明“开放带来进步，封闭必然落后”；以“快车”“便车”“顺风车”为喻，说明中国将自身发展机遇同世界各国分享……精彩的比喻、生动的话语，背后是新时代中国对外开放的深刻认识论。越开放就越发展，越发展就越开放，中国的开放不是权宜之计，而将伴随中华民族伟大复兴的全过程。新时代的中国，将始终“高举和平、发展、合作、共赢的旗帜”，成为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

　　要什么样的开放？如何更好推动开放？怎样促进世界共同开放？习近平总书记全面把握国内国际两个大势，提出了新时代更高水平对外开放的一系列方法论。“以开放促改革、促发展、促创新”，改革、开放、创新相辅相成、相互促进；“加快推动形成全面开放新格局”，陆海内外联动、东西双向互济，实现全方位、全领域的对外开放；“奉行互利共赢的开放战略”，寻找利益汇合点、理念共鸣点、合作契合点；“推动建设开放型世界经济”，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义；“为人类谋和平与发展”，把世界各国人民对美好生活的向往变成现实……明确开放战略、开放目标、开放布局，谋划开放路径、开放动力、开放方式，中国开放的大门越开越大，推动着中国进一步融入世界、拥抱世界、贡献世界。

　　深刻的认识论、科学的方法论，背后是高瞻远瞩的视野、观照人类的情怀。人类“越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体”，深邃思考诠释着中国致力“天下一家”的大智慧；“始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者”，铿锵誓言见证为人类进步事业奋斗的大格局；“中国共产党始终把为人类作出新的更大的贡献作为自己的使命”，不变信念诠释了马克思主义政党胸怀天下的大境界。“大就要有大的样子”，在保护主义、单边主义抬头，经济全球化遭遇波折之际，中国以自己的实际行动，给这个充满不确定性的世界注入了强大的正能量。

　　“40年前，中国开始建设通向世界的改革开放之桥。”在首届进博会上，时任国际货币基金组织总裁拉加德以桥为喻：今天，中国正在打造通往繁荣之桥、通往未来之桥。秉持“天下大同”中国智慧，谋划“协同万邦”的中国方案，以开放求发展，以合作谋共赢，未来的中国一定能与世界各国一道，共同构建人类命运共同体、开创人类更美好的未来。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月18日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)
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