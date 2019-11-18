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人民时评：减税降费为高质量发展添动力

吴秋余

2019年11月18日08:20  来源：人民网－人民日报
 

　　翻开前三季度减税降费“成绩单”，有组数据令人关注：前三季度，45%的制造业纳税人将减税降费红利用于增加研发投入；税务部门监测的10万户重点税源企业研发费用同比增长19.3%，增幅较2018年全年提高3.4个百分点。这组数据意味着，随着今年更大规模减税降费措施持续落地，减税降费的红利正在源源不断转化为高质量发展新动力。

　　当前，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，发展外部环境中的挑战因素明显增多。对于企业来说，越是风险挑战增多时，越要提高质量和效益，依靠自主创新增加收益、抵御风险。既要前行，更要转型，而减税降费则不仅能够推动企业轻装上阵，也能助力企业转型升级。如今， 期待中的转型脚步正在加快：前三季度，实体上市公司研发投入4690.38亿元，占营业收入的1.59%，研发强度同比上升超一成；中央企业研发投入同比增长25%，保持两位数增长。这背后，减税降费功不可没。这也说明，减税降费不仅实实在在地从总量上降低了企业税负，同时也使企业有更多资金用于研发和创新，从而为转型升级注入动力。

　　减税降费红利成为转型动力，首先来自减税降费的精度。为鼓励企业加大研发投入，我国不断提高研发费用加计扣除比例，并于去年将政策享受主体扩大至所有企业。这意味着，企业每投入100元开展研发活动，税前扣除额度从过去的150元提高到175元，如果按25%的企业所得税税率计算，减税金额从12.5元增至18.75元。对大部分企业来说，减税红利比以前多了一半。如此精准的“加计扣除”，树立了鼓励创新的导向。

　　减税降费红利成为转型动力，来自减税降费的力度。前三季度，制造业新增减税4738亿元，占新增减税总额的31.36%，行业税负同比下降1.08个百分点；民营经济纳税人新增减税9644亿元，占新增减税总额的64%，受益最大。调查显示，92.2%的纳税人认为减税降费对企业生产经营活动产生了积极影响，提振了市场主体信心。切实为企业降成本，企业在面对风险挑战时才有更大的腾挪空间和转圜余地，才有更多余裕进行转型升级。

　　减税降费红利成为转型动力，来自减税降费的速度。今年1月，个税专项附加扣除政策正式执行，小微企业普惠性减税措施出台；4月，深化增值税改革落地；5月，降低社保费率方案正式实施；7月，降低部分行政事业性收费标准……减税降费快马加鞭，政策“红包”一波接一波。与此同时，另一种形式的提速让企业获得感更为明显：出口退税当天申报当天到账、小微企业享普惠性减税无需审批……政策加速落地，为企业进一步抢出了时间、降低了成本，激发着企业创新创造的热情。

　　习近平主席在2019年新年贺词中强调：“减税降费政策措施要落地生根，让企业轻装上阵。”用税费的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”，既是供给侧结构性改革的题中之义，也是推动中国经济高质量发展的重要途径。用政府精打细算的“紧日子”，换取企业转型升级的“好日子”，我们就能为经济高质量发展不断输送新动力。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月18日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)
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