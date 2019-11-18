“为世界经济与贸易的发展带来希望”

当地时间11月14日，国家主席习近平在金砖国家领导人巴西利亚会晤公开会议上发表了题为《携手努力共谱合作新篇章》的重要讲话。接受本报记者采访的国际人士纷纷表示，习近平主席在讲话中强调要倡导并践行多边主义，深入推进金砖国家新工业革命伙伴关系等主张，为金砖国家加强团结合作、打造第二个“金色十年”指明了方向。

中国是多边主义和自由贸易的捍卫者

习近平主席在讲话中强调，金砖国家应该以维护世界和平、促进共同发展为目标，以维护公平正义、推动互利共赢为宗旨，以国际法和公认的国际关系基本准则为基础，倡导并践行多边主义。密切战略沟通和协作，发出金砖共同声音，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

“习近平主席在讲话中围绕金砖合作机制发出了来自新兴市场国家和发展中国家的响亮声音，坚决捍卫多边贸易体制，维护广大发展中国家的利益。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃表示，通过金砖合作机制，新兴市场国家和发展中国家在重塑全球经济结构、推动解决和平与安全问题上发挥了不可或缺的作用。“作为金砖成员国中最大的经济体，中国一直以负责任大国形象出现在世界舞台上，同时在金砖合作机制中发挥着至关重要的作用。”

新加坡国际事务研究所学者胡逸山对记者表示，当今世界地区安全局势持续紧张，热点问题层出不穷，传统和非传统安全威胁相互交织，全球性挑战日益突出。面对这些问题，仅靠某一个国家的力量很难解决，金砖国家应该团结起来发挥更大作用。“习近平主席的讲话表明，中国将继续坚定维护多边主义，以开放包容的姿态与各国深化务实合作，为世界和平和发展作出重要贡献。”

“习近平主席的讲话再次传递弘扬多边主义、反对保护主义的积极信号，为当今动荡的国际形势提供了政治、经济、文化等领域的多维度解决方案。”法国历史学家贝尔纳·布里泽说。

“全球秩序需要所有国家一同来塑造和维护，自由贸易也是世界发展的趋势，挑起贸易战、设置贸易壁垒的做法不得人心。作为负责任大国，中国是多边主义和自由贸易的捍卫者。”南非人类科学研究理事会研究员桑德卡·达巴塔说。

金砖国家将在全球经济治理变革中发挥重要作用

习近平主席指出，这次会晤是在世界经济发展和国际格局演变的关键时刻举行的。新兴市场国家和发展中国家的崛起势头不可逆转，为全球经济治理体系变革注入强劲动力。

“习近平主席的讲话高瞻远瞩，不但为金砖国家合作与发展指明了方向，也为全球经济和贸易形势‘把脉’。”埃及开罗大学国际关系学教授哈桑说，习近平主席在讲话中提出金砖国家应该发挥负责任大国作用，积极倡导共商共建共享的全球治理观，推动全球经济治理体系变革。“人们通过习近平主席的讲话看到了中国作为大国的担当，这为世界经济与贸易的发展带来希望。金砖国家需要加强合作，实现共同发展繁荣。”

“金砖国家人口约占世界的40%，经济总量约占世界的1/4，但其在世界经济和政治事务中的影响力同其人口和经济规模尚不相称。”美国库恩基金会主席、中国改革友谊奖章获得者罗伯特·劳伦斯·库恩说，习近平主席在讲话中提出的一系列理念和举措，倡导共商共建共享的全球治理观，反映出世界多极化背景下中国对加强全球治理的战略视野。

日本国际贸易投资研究所首席经济学家江原规由认为，习近平主席的重要讲话对全球治理变革和世界经济发展具有重要意义，为全球市场注入了正能量。“全球经济治理处于重要的变革期，金砖国家将在变革中发挥重要作用。”

泰国正大管理学院校长助理、泰国暹罗智库主席洪风说：“习近平主席的讲话关注全球经济平衡和长远发展，推动落实联合国2030年可持续发展议程等。在经济全球化遭遇挫折的当下，中国在许多全球性政策协商平台上扮演了重要角色，积极倡导共商共建共享的全球治理观，推动全球经济治理体系变革。”

“金砖国家在推进全球化进程和推动全球治理体系变革方面正发挥越来越重要作用。”印度出口组织联合会总经理兼首席执行官阿杰·萨海说，“金砖国家要坚决反对保护主义，提升新兴市场国家和发展中国家在国际事务中的发言权和影响力，促进世界稳定与发展。”

高质量共建“一带一路”将为世界经济赋予新动力

习近平主席表示，中国将坚持扩大对外开放，增加商品和服务进口，扩大外资市场准入，加强知识产权保护，形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局。中国将遵循共商共建共享原则，秉持开放绿色廉洁理念，推进高质量共建“一带一路”。

“习近平主席在讲话中再次表达出中国坚持扩大对外开放的决心。”江原规由说，“共建‘一带一路’是中国不断扩大开放、与世界各国共赢发展的生动实践，已经得到国际社会广泛支持。”

阿杰·萨海认为，作为世界第二大经济体，“中国是当今国际社会稳定与发展的维护者和促进者。”

“中国提出的‘一带一路’倡议为周边国家带来了巨大的发展机遇。”胡逸山说，“‘一带一路’倡议是双向的，推动各国合作共赢、携手并进。发展中国家可搭乘中国发展的快车，积极参与共建‘一带一路’，和更多国家开展贸易往来，开发更多市场。”

“习近平主席在讲话中提到中国将坚持扩大对外开放、推进高质量共建‘一带一路’，这是中国推动建设开放型世界经济、促进人类共同发展与繁荣的具体行动，将为全球经济发展提供新机遇、赋予新动力。”贝尔纳·布里泽说，“只有团结合作才是解决全球性问题的出路，中国始终倡导并践行共商共建共享的全球治理观，起到了很好的示范作用。”

墨西哥国立自治大学中墨问题研究中心主任杜塞尔表示，中国是金砖国家务实合作的重要推动者，“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念反映出中国积极推进经济全球化，为提高全世界人民的福祉作出了贡献。

（本报记者吴刚、李滢嫣、林芮、刘玲玲、朱东君、黄培昭、张梦旭、刘军国、赵益普、苑基荣、刘旭霞、张晓东、殷新宇、冯雪珺）

(责编：庄红韬、杨曦)