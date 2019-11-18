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中国人民银行发布第三季度货币政策执行报告

锐财经：坚持“常态货币政策”立场不变

本报记者  王俊岭

2019年11月18日08:23  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　11月16日，中国人民银行发布了2019年第三季度《中国货币政策执行报告》（简称《报告》），引发各界高度关注。分析人士普遍认为，中国央行强调“常态货币政策”立场，不仅符合当前宏观经济调控需要，而且也有利于进一步稳定预期、深化改革。

　　逆周期调节不改稳健基调

　　今年以来，全球不少经济体纷纷采取积极的货币政策以提振经济，中国的货币政策走向也随之备受关注。对此，《报告》给出了最新的政策信号——“主动维护好我国在主要经济体中少数实行常态货币政策国家的地位”。

　　《报告》指出，2019年第三季度以来，中国经济运行总体平稳，结构调整扎实推进，投资缓中趋稳，消费、就业总体稳定，物价上涨结构性特征明显，同时国内外形势复杂严峻，困难挑战增多，经济下行压力持续加大。《报告》强调，下一阶段，央行将继续保持定力，把握好政策力度和节奏，加强逆周期调节，加强结构调整，妥善应对经济短期下行压力，坚决不搞“大水漫灌”，保持广义货币M2和社会融资规模增速与名义GDP增速相匹配。

　　财信国际经济研究院伍超明团队认为，本次《报告》强调下一阶段货币政策要“加强逆周期调节”，表明未来一段时间国内货币环境将趋于边际宽松。但报告亦提及“坚决不搞‘大水漫灌’”“注重预期引导，防止通胀预期发散”，这意味着，短期政策仍将保持定力，逆周期调节更多地将通过结构性货币政策工具实现精准滴灌。这一政策应对思路，与现实的宏观经济基本面相匹配。

　　“货币政策将加强逆周期调节，这表明主管部门今后在面临季节性、周期性波动时也会采取灵活的调节手段。总而言之，稳健与灵活并行不悖。”天津财经大学经济学院教授丛屹对本报记者说。

　　服务实体经济是落脚点

　　光大证券银行业首席分析师王一峰认为，未来在加大逆周期调节的同时，应在结构调整上下更大功夫，实现对实体经济的精准滴灌。

　　《报告》指出，要发挥货币信贷政策促进经济结构调整的作用，更好地服务实体经济。具体来看，《报告》给出了“运用好定向降准、再贷款、再贴现等多种货币政策工具”“创新和丰富货币政策工具组合”“发挥结构性货币政策工具精准滴灌的作用”“加大对薄弱环节和重点领域金融支持力度”“加强金融支持就业优先政策”“不将房地产作为短期刺激经济的手段”等诸多政策要点。

　　货币政策传导质量的提高，正被数据印证。9月末，M2同比增长8.4%，社会融资规模存量同比增长10.8%，M2和社会融资规模增速与前三季度名义 GDP增速基本匹配并略高，体现了强化逆周期调节。前三季度人民币贷款新增 13.6万亿元，同比多增4867亿元，多增部分主要投向了民营和小微企业等薄弱环节。企业综合融资成本稳中有降，9月企业债券加权平均发行利率为3.33%，较上年高点下降1.26个百分点，其中民营企业债券加权平均发行利率较上年高点下降1.8个百分点；新发放企业贷款利率较上年高点下降0.36个百分点。

　　不断深化改革，妥善防控风险

　　稳健的货币政策，根植于中国经济长期向好的基本面。国家统计局新闻发言人刘爱华表示，从1—10月份主要指标情况看，经济运行总体态势没有发生大的变化，仍然保持了平稳运行的态势。“随着逆周期调节政策的逐步显效，有助于把中长期存在的机遇和优势逐渐发挥出来，未来增长的势能将逐渐蓄积，我们对未来经济保持稳健、持续、健康的发展是完全有信心的。”她说。

　　对于下一阶段货币政策的重点，《报告》强调，进一步深化利率市场化和人民币汇率形成机制改革，提高金融资源配置效率。同时，完善金融市场体系，切实发挥好金融市场在稳增长、调结构、促改革和防风险方面的作用。

　　“从外部看，世界其他经济体选择宽松的货币政策，客观上增大了中国货币政策的回旋空间；就国内来说，虚拟经济与实体经济的不平衡依然存在，是金融体系特别是货币政策传导机制改革必须面对的问题。”丛屹说，在金融服务实体经济的过程中，钱多钱少只是一个方面，更重要的是如何确保资金流向实体经济亟需之处，而不是在投机、套利、炒作中空转。近年来，中国一直坚持稳健的货币政策，坚持“常态货币政策”立场，就是为了不断深化金融体系改革，妥善防范和化解金融风险，最终确保金融资源能够更有效地服务实体经济高质量发展。

(责编：庄红韬、杨曦)
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