原标题：税收减免申报，这些资料带好

税收减免有些是自动享受，有些需要自行申报。关于自行申报的情形，符合条件的纳税人一定要多加留意

近年来，国家出台了一系列税收减免措施，其中相当一部分跟咱老百姓的生活密切相关，而且很多都是不用提交资料就能享受上的，但也有一些优惠需要提供相关资料。国家税务总局日前梳理发布了需要报送资料享受税收减免的70种情形，其中一些大家在日常生活中可能会用得上——

申报个人购买家庭唯一普通住房减半征收契税优惠要提交4类资料：一是房屋转移合同或具有合同性质的契约、协议、合约、单据、确认书原件及复印件。二是房屋权属变更、过户文书原件及复印件。三是身份证件、户口簿、结婚证（已婚的提供）原件及复印件或个人就婚姻状况申报的承诺书。四是家庭唯一住房相关材料或诚信保证书。

申报城镇职工第一次购买公有住房免征契税优惠，应报送购买公有住房或集资建房相关材料原件及复印件。申报夫妻之间变更房屋、土地权属或共有份额免征契税优惠，应报送财产分割协议，房产权属证明，土地、房屋权属变更、过户文书复印件，户口簿或结婚证原件及复印件。

申报棚户区个人首次购买90平方米以下改造安置住房减按1%征收契税优惠，应报送棚户区改造相关材料原件及复印件；房屋征收（拆迁）补偿协议原件及复印件；身份证、户口簿、结婚证（已婚的提供）原件及复印件或个人就婚姻状况申报的承诺书；家庭唯一住房证明材料原件及复印件或诚信保证书原件。

申报棚户区被征收房屋取得货币补偿用于购买安置住房免征契税优惠，以及棚户区用改造房屋换取安置住房免征契税优惠时，都应报送棚户区改造相关材料原件及复印件，房屋征收（拆迁）补偿协议原件及复印件。

申报个人购买家庭唯一住房90平方米及以下减按1%征收契税、90平方米以上减按1.5%征收契税优惠时，应报送身份证件、户口簿、结婚证（已婚的提供）原件及复印件或个人婚姻状况承诺书，以及家庭唯一住房证明材料原件，家庭唯一住房证明材料复印件或诚信保证书原件。

申报个人购买家庭第二套改善性住房90平方米及以下减按1%征收契税、90平方米以上减按2%征收契税优惠时，应提供身份证件、户口簿、结婚证（已婚的提供）原件及复印件或个人婚姻状况承诺书；家庭住房情况证明原件及复印件或诚信保证书原件。

申报个人购买经济适用住房减半征收契税优惠，应报送购买经济适用住房的合同原件及复印件。申报个人房屋被征收用补偿款新购房屋免征契税优惠，应提供房屋征收（拆迁）补偿协议原件及复印件。

据了解，申报以上优惠需要提供的原件都是在查验后退回。纳税人可通过办税服务厅（场所）、电子税务局办理，具体地点和网址可从省（自治区、直辖市和计划单列市）税务局网站“纳税服务”栏目查询。纳税人申报这些优惠可同城通办，不收费，且都是即时办结。（记者 董碧娟）

(责编：庄红韬、杨曦)