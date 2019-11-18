第二届“中国—巴西儿童早期发展对话研讨会”举行

11月11至14日，中国发展研究基金会与巴西公民和社会行动部在巴西首都巴西利亚共同主办第二届“中国—巴西儿童早期发展对话研讨会”。期间，中国代表团与巴西政府就儿童早期发展进行交流与研讨。

巴西公民和社会行动部部长奥斯马尔·特拉对中国代表团的到访表示热烈欢迎，他表示，孩子的现在就是国家的未来，巴西愿意与中国一道，在儿童早期发展上深入交流、相互学习，共同探求最科学、最具有可操作性的儿童早期发展模式。

中国发展研究基金会秘书长方晋介绍，中国发展研究基金会的“慧育中国：山村入户早教计划”实施以来，已在全国9个省的10个县展开试点，共惠及517个偏远贫困山村的11172位0至3岁儿童。

方晋指出，0至3岁是儿童各项能力发展的黄金时期，已有研究表明在这一时期实施入户家访干预，能有效提升儿童能力，为其今后发展打下良好基础。巴西的实践经验对中国儿童早期发展相关工作有很大的借鉴意义，中国发展研究基金会将一如既往集结各方力量，与各方合作者一道，继续推进中国儿童早期发展政策落实。

据了解，于2016年10月5日启动的“快乐儿童”计划是巴西联邦政府发起的一项旨在扩大幼儿护理网络和全面护理的倡议。该计划是有0-6岁儿童家庭的重要工具，可为儿童提供其认知、情感和社会心理发展的工具。

(责编：杨曦、付长超)