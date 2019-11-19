为中小微企业崛起“加油”

“金融是现代经济的核心。”“金融活，经济活；金融稳，经济稳。”党的十八大以来，习近平总书记多次强调要为实体经济发展创造良好金融环境，疏通金融进入实体经济的渠道。

近年来，江苏省金融机构不断创新方式方法，精准发力，扶持实体经济发展。

“产业链金融”服务中小企业

“实体中小企业在经营中面临的最大困难还是资金压力。”徐州天盈机电有限公司是徐工集团下属的徐工基础工程机械有限公司、徐州重型机械有限公司等的供应商，主要为其提供钻桅、本体架、履带架等产品。资金压力从哪儿来？天盈机电总经理刘德全说，一方面，在产业链中，大企业在付款和议价方面比较强势，货款一般都是延期支付；另一方面，银行对中小企业存在风险防控上的顾虑，融资渠道不畅通。

交通银行徐州分行副行长孟磊介绍，针对上下游配套中小企业对产业链核心企业依赖强、议价能力弱的问题，交通银行创新推出商票保贴等立足产业链设计的金融产品，将资金有效注入处于相对弱势的上下游中小企业。

具体操作方法是，上下游企业基于与产业链核心企业的真实贸易背景，经核心企业同意，可向银行申请占用核心企业授信额度获取融资。通过这种业务模式，核心企业缓解了企业应收、应付压力，上下游中小企业无需提供抵押或担保即可获得融资，解决了融资难的问题；同时上下游企业可享受与核心企业同等的比较低的利率，解决了融资贵的问题。

从2017年3月开始，天盈机电使用了徐州交行推出的商票保贴产品，资金问题迎刃而解。徐工集团每月以开立电子商业承兑汇票的方式给天盈机电支付货款，天盈机电持该票据通过交行网银申请贴现。“这种融资方式不需要抵押、利率较低，而且通过网银即可申请贴现、当日到账，优势明显。”刘德全说。

截至今年5月，徐州交行已为徐州地区三家核心重点企业办理了上下游中小企业产业链融资业务，累计发放金额8.5亿元，为小微企业节约融资成本约1500万元。

将“大数据”融入普惠金融

“徐州中行太给力了，是他们的普惠金融给了万德福展翅高飞的机会！”江苏万德福公共设施科技有限公司总经理冯三涛说。

江苏万德福公司是一家从事垃圾分类系统研发的国家级高新技术企业。企业拥有50人的研发团队，拥有专利220余项，但由于缺乏抵押物，很难获得银行融资。面对垃圾分类行业迅猛发展的良好机遇，企业只能望洋兴叹。

一个偶然的机会，冯三涛看到了中行普惠金融的宣传材料。抱着试试看的想法，他联系了徐州中行客户经理，提出了300万元贷款的想法。现场尽调后，徐州中行普惠金融事业部为万德福量身选定了“中银知贷通”产品——以企业名下两项专利权作质押，为企业贷款300万元。

在获得中行贷款支持后，江苏万德福的产能得到释放，订单不断增长。经过贷后走访，徐州中行又在半年内两次主动为企业新增贷款至800万元。有了银行资金的大力支持，江苏万德福的发展走上了快车道。今年，江苏万德福月均销售收入比上年同期翻了近一倍，预计2019年销售收入可超过1亿元。

“中银知贷通”是以企业拥有的专利权作为质押，结合企业知识产权综合能力水平等数据，向借款人提供授信的业务。中行徐州分行行长姚家斌介绍，徐州中行将大数据和普惠金融相结合，创新金融产品和业务模式，设计出以企业纳税数据为基础的“税贷通”、以外贸数据为基础的“中银苏贸贷”、以专利数据为基础的“中银知贷通”等一系列以信用贷款为主的产品，破解中小微企业融资难题。

据悉，截至今年5月，徐州中行新增普惠金融贷款中，纯信用类贷款增加近2亿元，占比超过60%，提升了中小微企业普惠金融的获得感。

合力解决实体企业“融资难”

为缓解实体企业融资难题，江苏省金融机构各显神通。

“感谢紫金农商银行对我们小微企业的扶持！”说起紫金农商银行的“税信贷”产品，南京中东化玻仪器有限公司负责人成洁充满感激。成洁的这家公司主要是给南京各大专院校、高中等配送一些实验室用品。学校各类账目通常是一学期结算一次，企业的资金压力很大。紫金农商银行根据企业的纳税记录，为其提供了100万元的授信额度，最长可贷1年期。成洁表示，“税信贷手续简单，利率也低，借款还款方式非常灵活。”

基于企业的纳税数据，江苏紫金农商银行也推出了两款免担保信用产品“税信贷”“税微贷”。自推出以来累计发放贷款900多笔，服务600多户小微企业，累计发放贷款金额达4.3亿元。

位于江苏省句容市的一家汽车空调生产企业，在研发新能源汽车空调时遇到资金难题，当地农商行主动为其提供优惠利率的“成长型企业贷款”800万元，助力企业顺利转型。

据介绍，江苏省农村信用社联社近年来积极发挥行业龙头作用，全力督促辖内农商行多方破解体制机制障碍，逐步形成“专营机构、专业团队、专有资源、专供产品、专门风控”的小微金融服务体系，为小微企业发放贷款占全省的30%。

“服务实体经济是金融的出发点和归宿。”姚家斌说，“只有齐心协力，为实体经济发展创造良好金融环境、疏通金融进入实体经济的渠道，才能切实推动我国经济社会高质量发展。”

《 人民日报 》（ 2019年11月19日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)