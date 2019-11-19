绘就之江新画卷(长三角见证高质量发展·浙江篇（上）)

这里，泠泠流淌的溪水清澈见底，惹得你想掬捧喝上一口；这里，清冽的空气被花草的芬芳浸透，诱得你想敞开胸腔来个深呼吸……

这里，就是浙江！

从杭嘉湖平原到瓯江两岸，从东海之滨到浙西山麓，这绿水青山，是大自然的厚爱，更是浙江人接续奋斗的结果。

“生态资源是最宝贵的资源，不要以牺牲环境为代价来推动经济增长，这样的经济增长不是发展。”“刚才你们讲了，要下决心停掉矿山，这些都是高明之举，绿水青山就是金山银山。”2005年8月，时任浙江省委书记习近平同志到安吉县天荒坪镇余村调研，强调“绿水青山就是金山银山”。浙江，自此越发坚定地走上人与自然和谐共生之路。

十多年来，浙江始终坚持以人民为中心的发展思想，树立并践行绿水青山就是金山银山的理念，大力推进生态文明建设，走出了一条生产发展、生活富裕、生态良好的高质量发展新路子。

一任接着一任干

像保护眼睛一样保护生态环境

翠竹绿林连绵起伏，清澈小溪潺潺流淌，道路上口音各异的游人络绎不绝。这里，就是安吉县余村。

余村已经是国家4A级景区，正在申报5A级景区。村里剩下的几家竹制品加工等工业企业，今年将全部搬迁，腾出地方建旅游服务中心。

看到眼前的情景，让人难以想象，上世纪90年代余村是这样一番模样：“石头经济”十分红火，炸山开矿，建水泥厂，尘土飞扬。

“我们坚持修复生态，整治环境，开办农家乐，推出河道漂流，发展观光农业。”一见面，安吉县委党校校委委员、原村党支部书记潘文革就兴奋地对记者说，“全村人均年收入已经达到了4.4万多元。”

由“卖石头”转为“卖风景”，余村人的“绿色变奏曲”渐入佳境。

从牺牲绿水青山换取金山银山，到追求既要绿水青山又要金山银山，再到认清绿水青山就是金山银山——演奏这首“绿色变奏曲”的，又何止是余村！

作为市场经济先发省份，浙江较早遭遇“成长的烦恼”，生态环境一度面临较大压力。2003年，时任省委书记习近平同志经过深入调研和思考，提出了“八八战略”这一引领浙江发展的总纲领。其中重要一条就是：“进一步发挥浙江的生态优势，创建生态省，打造‘绿色浙江’”。

锚定“绿色浙江”目标，历届省委、省政府一任接着一任干，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境。绿色接力棒，一棒一棒传。

——千村示范，万村整治，一个个村庄面貌一新。

在浙江各地采访，记者看到，村里仅几平方米的水边，往往也立着一块“小微水体管理公示牌”，写着镇级、村级负责人及“河小二”的姓名和电话。老百姓发现问题，一个电话就可以打过去。在很多大城市尚未推开的垃圾分类，如今在浙江农村非常普遍……

正是“千村示范、万村整治”工程持续实施，久久为功，使得一个又一个村庄旧貌换新颜。

2018年9月，“千万工程”荣获联合国“地球卫士奖”。此前，安吉县成为我国首个获得联合国人居奖的县级城市，联合国环境规划署把“环境可持续发展奖”授予长兴县……浙江人呵护家园的努力，得到世界的高度赞许。

——五水共治，消除黑臭，一条条江河碧水长流。

来到桐庐县江南镇环溪村，展示栏上一张张呈现以前情景的旧照片，惹人注目。“污水靠蒸发，垃圾靠风刮，室内现代化，室外脏乱差，溪沟就是垃圾污水的家。”村主任周忠莲快人快语，“这段顺口溜，就是村庄的过去。”

环顾四周，三面是溪，清水淙淙，石桥、古树、白墙、黑瓦，勾勒出一幅水乡诗画。“现在啊，污水有了家，垃圾分类效益大，室内现代化，室外四季开鲜花，家家户户美如画，溪沟清澈有鱼虾。”周忠莲笑道。

巨变的秘诀就是“五水共治”！党的十八大把生态文明建设纳入“五位一体”总体布局。浙江省委将“千万工程”又往前推进一步，打响“五水共治”战役。时任浙江省委书记夏宝龙有个形象的比喻：“五水共治”好比五个手指头，既竖起治污水这个“大拇指”，从群众深恶痛绝的污水治理抓起，也把防洪水、排涝水、保供水、抓节水捏成“拳头”，集中整治。

迄今，浙江累计消除垃圾河6500公里、黑臭河5100公里，全面消除劣五类水质断面。

——保卫蓝天，发力攻坚，一个个城市“气质”提升。

位于平湖市乍浦镇的浙能嘉华发电有限公司，是全国最大、机组最多的超低排放燃煤电厂之一。抬头望去，4个高达240米的烟囱正在排出烟气，但看不到烟尘，也看不到水蒸气。

“我们用的是‘豪华配置’！投入4000万元安装了烟气加热系统，消除水蒸气导致的白色‘视觉污染’。”电厂“安健环部”主任钱晓峰倍感自豪。

近年来，浙江下大力气打好蓝天保卫战。去年，全省设区城市PM2.5平均浓度下降至34微克/立方米，优良天数比率增加到85.3%，空气质量在长三角区域率先达标；全国重点城市空气质量排名前20位里，舟山、丽水、台州、温州、衢州入围，数量在全国各省份中最多。

瞄准绿色新目标，一锤接着一锤敲。

浙江省委、省政府始终高举绿色发展“指挥棒”：“抓经济增长，必须处理好当前和长远的关系。从可持续发展看，做好‘里子’尤为重要。美，不能只体现在面子上，我们要‘由里往外’美。”

浙江决定，对淳安等26个原欠发达县，不再考核GDP总量，着力考核生态环境保护。各级领导干部扭转了“唯GDP”的发展观、政绩观——生态环境就是实打实的民生，发展经济是政绩，保护环境同样也是硬邦邦的政绩。

转型升级不动摇

绿水青山变成了金山银山

红色的枫叶鲜艳夺目，翠绿的芦苇昂首挺立，黑天鹅在湖面嬉戏觅食。图影湿地，美如图画。

位于长兴县的这个区域，多年开矿采石，矿坑遍地，十多年前采矿被彻底叫停。2010年，太湖图影旅游度假区管委会成立，到2015年，落地的项目只有两个。“谈了一两百个项目，但完全符合‘两山’理念的很少。”管委会主任成仁贵说，“我们一直在找，很着急！”

没想到，市、县领导却气定神闲：“留白增绿，也是发展。你们就一心一意把生态环境做好，项目会有的！”

于是，这个地处太湖南岸，三面环山、一面临湖、腹拥图影湿地的黄金宝地，长期“留白”。持续复绿废弃矿山，修复保护湿地，水质由以往的劣五类大幅度提升，稳定在三类水以上。

现在，图影终于画上了浓墨重彩的一笔：太湖龙之梦乐园。这个规模惊人的乐园占地面积约1.2万亩，入选全国优秀旅游项目、“十三五”浙江重大建设项目。太湖古镇、动物世界、星级酒店群等陆续建成。一对对新人在废弃矿坑改造成的水塘景观边拍婚纱照，定格幸福瞬间。

绿色发展，知易行难，往往需要舍弃眼前的、局部的诱人利益。浙江人何以能保持定力、忍受“寂寞”？

一个重要原因是他们曾经经受考验，对“舍与得”“快与慢”的辩证法，有着深切体会。

根据“八八战略”的总体部署，浙江省委提出“腾笼换鸟，凤凰涅槃”，加快推进产业结构调整和经济发展方式转变。这些年来，尽管国际经济形势复杂多变、经济发展面临严峻挑战，浙江始终没有降低环境保护的“硬杠杠”，没有放松节能减排的“紧箍”。困境中更要咬定转型升级，成为浙江坚定不移的追求。

面对困难，浙江既着力当前，又着眼长远，持续开展转型升级攻坚战，产业和产品不断从低端迈向中高端。

近几年来，浙江持续提升绿色标准，抬高环保门槛，深化生态文明体制机制改革，执法力度保持全国领先。铁腕整治，带来凤凰涅槃！

壮士断腕，逼出了企业管理水平提升——

嘉兴港区的浙江佳润新材料有限公司，曾经“臭”名远扬，如今却变成了“香饽饽”。因生产过程中散发恶臭，佳润公司2015年被港区环保局停产整改。公司投入近800万元，推进废气治理“五全”：全密闭、全加盖、全收集、全处理、全监管。

苦尽甘来。“由于全国环保整治力度不断加大，我们的订单越来越多了，企业经济效益芝麻开花节节高！”副总经理蒋奇笑得合不拢嘴，“老板请我们全体员工出国旅游。”

在长兴县，铅蓄电池产业曾经一哄而上，2004年时企业数量达到175家，污染严重。通过淘汰、兼并、重组，目前企业减少到16家，布局园区化，企业规模化，工艺自动化，厂区生态化，产值和税收翻了好几番。

“我们的传统铅蓄电池业务板块不断升级，新能源锂电池、汽车起动启停电池、储能电池等新兴业务板块加快发展。我们还将推出两种新型的高端电池。”天能集团董事局主席张天任信心满满。

保护优先，带来了治理开发协调并进——

“太湖美，太湖美，美就美在太湖水。”远处烟波浩渺，近处波光粼粼，四周游人如织……湖州市南太湖，生态旅游产业红红火火。

关停水泥厂、造纸厂，推动渔民上岸居住，建设污水处理设施，综合治理岸线……湖州近年来投入巨资，实施多项保护工程，如今，南太湖水质显著改善，常年保持在三类。

“这十几年时间里，湖州没有左顾右盼，始终把‘保护优先’挺在前面，占了高质量发展的先机。”太湖国家旅游度假区文化研究中心副主任李东民感慨，“如果还是像以前那样粗放发展，这些年得到的那点利益，必定又会还给环境，得不偿失！”

提高标准，推进了产业结构优化升级——

今年4月，杭州钱塘新区挂牌成立。萧山区的大江东产业集聚区和江干区的杭州经济技术开发区，合二为一。

原杭州经济技术开发区内有家轮胎生产企业，产值达数百亿元，税收达10亿元，排放符合国家标准，但橡胶生产有异味。钱塘江对岸的原大江东产业集聚区，面积较大、居民较少，这个税收大户能不能搬到大江东去？

“考虑来考虑去，下决心搬掉这家企业！”管委会主任何美华对记者说，“新区产业结构要继续优化调整，我们对几百家企业制定了分阶段关停计划，把生态环境放在第一位。”

如今，浙江全省“颜值”和“气质”不断提升，与此同时，经济“体格”和“体质”越来越好。以新产业、新业态、新模式为特征的“三新经济”，已占全省GDP近1/4。浙江省全域旅游产业年增加值达到近4400亿元，占全省GDP的比重达到7.8%。

今年6月5日，联合国“世界环境日”全球主场活动在杭州举办，生态文明建设、绿色发展的中国方案及浙江样本，举世瞩目。淳安县下姜村从“穷脏差”变为“绿富美”等生动范例，赢得广泛赞誉。

清新政风扑面来

为美丽浙江建设提供有力保障

绿水青山就是金山银山的理念，为什么能够在浙江生根见效？

行走浙江大地，记者深切感到，政治生态清明，干部队伍清廉，是自然生态清丽的重要保障。

“我们公司，环保局有人！”以往，宁波市奉化区一些企业找环评公司咨询时，常听到这样的说法。随之而来的，是“黑咕隆咚”的报价。

宁波市生态环境局奉化分局把企业、环评公司等请来，参加“生态环境议事厅”活动，面对面打开天窗说亮话。“这以后，环评公司再也不说‘环保局有人’了。环评费用一下子下降了六七成，企业负担大大减轻。”奉化气动工业协会会长曹建波兴奋地对记者说，“治理设备和运营的费用也大幅降低，企业治污积极性主动性明显增强。”

奉化从2017年开始开展生态环境议事厅活动，搭建政商议事平台，针对群众关心的热点环境问题、企业关注的环保管理难题，由环保部门牵头，企业、部门、镇（街道）、社会组织、群众共同参与。

“大家畅所欲言，激烈辩论，可以拍桌子。”奉化分局局长徐军说，“每次活动中，参加议事人员还会对生态环境部门工作作风、工作效能，进行‘背靠背’评议。”最近，奉化生态环境议事厅被生态环境部评为十佳公众参与案例，宁波市生态环境局在全市推广这一做法。

让权力在阳光下运行，让干部在干事中成长，浙江常抓不懈。

——抓效能建设。

早在2004年，浙江就制定了“效能建设‘四条禁令’”：严禁擅离岗位，严禁网上聊天炒股，严禁午餐饮酒，严禁在办事中接受当事人宴请和礼品礼金。之后，进一步规范机关干部行为，在全省乡镇以上各级机关和有行政管理职能单位开展“整风”，强化监督机制，严格考核奖惩。

——抓实干为民。

被称为“书记夜考会”的全省县（市、区）委书记工作交流视频会，从2013年开始每季度开一次。选晚上的时间，凭实绩挑10位县委书记“上擂台”，比成绩、讲方法、提目标。盯住领导干部这个“关键少数”，尽管每次会议主题不同，但多年来核心则是一个：“实干”。

——抓优化服务。

全国行政审批制度改革，起源于浙江。2016年底，为解决企业和群众到政府部门办事难问题，浙江启动“最多跑一次”改革，让数据和干部多跑路，让群众和企业少跑腿。目前，浙江已经实现省市县三级“最多跑一次”事项100%全覆盖。第三方调查显示，“最多跑一次”实现率达90.6%，改革满意率达96.5%。

“最多跑一次”如何再深化、再创新？去年底，浙江提出“跑一次是底线，一次不用跑是常态，跑多次是例外”的新目标。“最多跑一次”改革成为先进经验，“跑”向全国各地。

——抓基层治理。

11名保洁人员，每个人一年的工资涨到3万元——最近，宁海县桃源镇下桥村召开村民代表大会，34名代表全部签字同意，通过了这一事项。“建设美丽乡村，对村里保洁人员的要求越来越高，工资得提一提了。”村党支部书记兼村主任陈冬娥乐呵呵地说，“按照‘36条’规定，这必须经过村民代表大会同意呢。”

宁海县2014年在全国率先推出村级小微权力清单36条，强化基层公权力监督，为乡村治理“立规矩”。“‘36条’明确要求，对村庄10方面集体事项，严格按照‘五议决策法’操作，经村党组织提议、三委会商议、党员会议审议、村民代表会议决议、群众评议，最大程度保障民主决策、民主管理、民主监督。”县纪委常委、监委委员葛知宙说。

从诸暨的“枫桥经验”，到舟山的“网格化管理、组团式服务”，从温州的“综治八大员”，到武义的“村务监督委员会”……浙江各地积极探索基层治理、社会管理好办法。

党风政风清清爽爽，人与人和谐相处，人与自然和谐共生，形成了良性循环，促进了高质量发展。

“让子孙后代享受更多的生态之美、生活之美、生命之美。今日之浙江，高质量发展的特征越来越明显！”浙江省委书记车俊表示。

（本报记者武卫政、李中文、刘毅、陆娅楠、吴秋余、江南）

《 人民日报 》（ 2019年11月19日 01 版）

(责编：庄红韬、乔雪峰)