人民论坛：“战略性看多中国经济”

这段时间，“买买买”让世界见识中国的超大规模消费市场。先是在第二届中国国际进口博览会上，累计意向成交711.3亿美元，比首届增长23%；接着是“双11”带来网购狂欢，各大电商平台交易数据均创新高，成就“全世界最热闹的网上购物节”。从世界工厂到世界市场，中国向世界展现巨大的消费能力。

强劲的消费，也折射出中国经济的韧性与活力。近日公布的10月份统计数据显示，增长、就业、物价以及国际收支等主要指标，仍然运行在合理区间内，经济运行总体上保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。与此同时，一些指标出现短期波动，外部不确定性因素增加。那么，如何正确看待中国经济的发展？

要判断中国经济发展的成色，就要放在世界的坐标中来观察。在世界经济整体下行的大背景下，中国经济前三季度仍保持了6.2%的中高速增长；在世界贸易增速持续下降、贸易摩擦并未解除的情况下，中国前10个月进出口仍保持可观的增长；在全球资本流动规模萎缩的情况下，中国前三季度利用外资同比仍增长6.5%……从世界范围来看，中国的发展成绩可谓逆势上扬、来之不易，在主要国家里仍然是最好的。正因为此，很多经济界人士在逐步形成一个方法论共识：看待中国经济，不能被短期指标牵着鼻子走，而应从长远大势坚定看多中国经济。很多人把这种方法论称之为“战略性看多中国经济”。

“战略性看多中国经济”，因为中国完全有条件应对暂时波动，赢得长远发展优势，正所谓“长期有基础，短期有支撑”。经过多年发展，中国积累了雄厚的物质技术基础，基础设施日益完善，产业体系逐渐完备，人力资源非常丰富，高素质人才不断增加，市场规模也在培育壮大。除此之外，中国还有一个独特优势，那就是中国之大。中国不仅有超大规模，而且有战略纵深、腾挪空间，能适应变化、自我进化。

“战略性看多中国经济”，因为中国完全有能力完成经济的深度调整，推动经济发展转型升级。前10个月数据中，有一个“反差”耐人寻味：尽管固定资产投资同比增长略有回落，但高技术产业投资保持了两位数增长，包括高技术制造业、高技术服务业，都保持14%左右的增长。这说明在经济下行压力之下，中国经济正在书写另一个意义更为重大、影响更为深远的故事——这就是产业的升级、动能的转换。继续推进供给侧结构性改革、发展方式转变、经济结构调整，就能解决经济运行的深层次、结构性问题，用短期阵痛换来长远优势，为中国经济持续健康发展打下坚实基础。

“战略性看多中国经济”，因为与中国共同成长才能赢得未来。国际金融危机10多年以来，经济界早已形成两个共识，一个是，凡是离开中国的人都失去了中国市场的机会；另一个则是，投资中国就是投资未来。尽管中国已经取得了巨大发展成就，未来的成长空间仍然十分巨大。经济史上的无数次波动也都说明，长期乐观主义才是最后的胜利者。保持长期乐观，与中国共同成长，必将获得更多机遇。

中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。保持战略定力和历史耐心，战略性看多中国经济，就不会为一时波动变化所惑，不会为一时杂音噪音所困，从而凝聚起坚定信心和改革动能，推动中国经济实现转型升级、走向更高境界。

《 人民日报 》（ 2019年11月19日 04 版）

(责编：庄红韬、乔雪峰)