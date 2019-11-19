人民时评：消费新亮点见证中国大市场

前几天的“双11”，再次折射出中国消费市场的巨大潜力。天猫最终成交额定格在2684亿元，京东累计下单金额超过2044亿元，其他平台的交易量也快速增长。国际媒体也注意到，中国“双11”是全世界最热闹的网上购物节。这为观察中国经济打开了一扇窗口。
消费对经济增长的基础性作用继续巩固，发挥了经济增长稳定器和压舱石的作用。今年前三季度，我国消费市场平稳增长，最终消费支出对经济增长的贡献率达到60.5%。从规模上看，全国实现社会消费品零售总额29.7万亿元，同比增长8.2%。如果把“双11”供需两旺的场面比作奔腾的浪花，那么它反映的正是中国消费市场如大海般的体量。这正是中国经济能够抵御风险、行稳致远的底气所在。
带给人惊喜的，不仅是大屏幕上跳动的交易数据，更是数据背后深层结构的变化。有这样一个有趣的对比：2009年，“双11”最受欢迎的家用电器是电锅煲和电热水壶；到了2017年，人们最喜欢的家用电器变成了净水器和扫地机器人。在家居建材领域，“智能”成为高热度消费新趋势，智能马桶、智能照明产品、全自动智能门锁等产品成交额大幅增长。从满足温饱到追求健康，从传统电器到智能家电，从实物消费到服务消费，消费需求逐步由模仿型、同质化、单一化向差异化、个性化、智能化升级。消费升级呼应着人们对美好生活的需要，更为中国经济高质量发展提供了动力支撑。
数字化转型的新趋势，带来消费的深刻变革。消费行为因为数字化而可以被感知和分析，能够逆向优化生产和供给，从而帮助品牌商、生产商更好地创造新供给。比如，江苏扬州杭集镇，借助消费趋势数据分析开发出的电动牙刷，在没有电商运营团队的情况下成为网红产品；食品企业三只松鼠，用数据供应链连接消费者和供应商，在不直接生产产品的情况下重新定义新零食；传统零售银泰百货，将交易系统、营销系统等全部上“云”，在不增加物理设备的情况下实现商业效率倍增……无论是生产企业、平台企业，还是传统百货、零售企业，数字化转型使得生产、销售和消费不再泾渭分明，而是相互渗透、彼此影响，既能够创造新消费、优化消费体验，又能够降低交易成本、提高供给质量和水平。
数字经济打破了地域的约束和限制，正逐步实现城乡消费者同步的购物体验。随着电商配送半径的延伸，更多三四线城市和乡村的消费者也有机会参与到线上购物促销中来。“双11”期间，海尔、百雀羚、顾家家居等品牌，超过60%的订单来自下沉市场。“渠道下沉、体验上升”，网络的发展、基础设施的完善，正在填平不同地域和城乡之间的信息鸿沟，让下沉市场的消费者能够获得和大城市一样的消费体验。下沉市场的异军突起，更说明消费市场具有广阔的腹地，还有进一步提升的后劲和潜力。
“中国市场这么大，欢迎大家都来看看”。中国有近14亿人口，中等收入群体规模全球最大，市场规模巨大、潜力巨大，前景不可限量。中国巨大的消费潜力，不仅在推动中国经济高质量发展，也在为世界贡献着消费红利。
《 人民日报 》（ 2019年11月19日 05 版）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】