新华社重庆11月19日电 题：重庆：优质投资牵引高质量发展

新华社记者何宗渝、黄兴

2017年底，重庆提出大力实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划。近两年来，一大批智能产业项目的引进和智能化改造项目的实施，有效牵引了重庆产业转型升级和高质量发展。

优质产业项目接踵而至

在重庆璧山高新区的比亚迪新能源汽车动力电池项目现场，记者看到一片火热的建设景象。“这个投资100亿元的项目今年2月才开工，一期项目今年底就有望投产。”璧山高新区党工委书记罗志军说，今年以来璧山陆续签约了青山新能源传动系统产业园等多个百亿元级的新能源项目，未来有望形成千亿元级的新能源产业集群。

2017年底，重庆基于对自身产业基础和发展趋势的精准判断，提出大力实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划，着力为传统产业植入“智能因子”、壮大智能产业。

近两年来，投资600亿元的紫光“芯云”产业城、投资465亿元的京东方第6代柔性显示生产线等项目落地开工，投资300亿元的康佳半导体光电科技产业园、投资100亿元的华润微电子12英寸晶圆生产线等项目成功签约，长安汽车全球研发中心、腾讯西南总部、阿里巴巴西南总部等投用，这些优质项目接踵而至，有力助推了重庆智能产业的发展。

据重庆市经信委统计，自去年8月重庆举办首届智博会以来，全市签约的智能产业项目超过800个，占到全市新签工业项目的一半以上；2018年重庆智能产业规模达到4640亿元、同比增长19.2%，今年上半年又达到3230亿元、同比增长16.9%。到2022年，重庆智能产业有望达到1万亿元的规模。

瞄准关键环节持续发力

在智能浪潮风起云涌、各地竞相布局的背景下，重庆为何备受青睐？“关键是我们一手抓研发创新，一手抓补链成群，瞄准关键环节持续发力，不断拓展芯、屏、器、核、网全产业体系，形成了良好的智能产业发展生态。”重庆市经信委主任陈金山说。

以集成电路为例，重庆在前期引进SK海力士、万国半导体、奥特斯等项目基础上，近期又继续扩大了这些项目的产能，还陆续引进了英特尔FPGA（中国）创新中心、联合微电子中心等研发机构，以及紫光、康佳、华润等企业的百亿元级集成电路项目。目前重庆已初步形成集成电路全链条生态体系，预计到2022年产业规模将突破1000亿元。

在液晶显示领域，重庆在前期投产了京东方8.5代线和金渝惠科8.5代线基础上，总投资465亿元的重庆京东方第6代柔性显示生产线也已开工建设，并先后带动了美国康宁、法国液空等数十家国内外知名配套企业落户重庆，千亿元级的液晶显示产业集群初见规模。

“我们的8.5代线甫一投产就供不应求，第6代柔性显示生产线投产后将进一步丰富我们的产品类型，为重庆智能产业发展提供更高质量的支撑。”京东方重庆区域总经理孙耒来说。

得益于重庆浓厚的智能产业发展氛围，目前阿里巴巴所有业务板块在重庆悉数落地；腾讯已在重庆实际投资超过60亿元，涉及数据中心、工业互联网、智慧城市、智慧政务、智慧交通、旅游文创等诸多领域；华为不仅与重庆签约共建鲲鹏计算产业生态重庆中心，华为的各种产品还成为中欧班列（重庆）的主货源……

从“制造重镇”迈向“智造重镇”

得益于长安汽车投入巨资打造的多款智能化车型陆续上市，1-10月长安自主品牌销量实现逆势增长并突破100万辆，其中9月上市的“爆款”车型CS75 PLUS在10月销售了17428辆，排队购车延续至今。

长安汽车执行副总裁谭本宏说，智能化是CS75 PLUS车型最吸睛的“标签”，车辆搭载的26项智能驾驶功能中，有14项是长安汽车在国内首发的技术。“目前我们已经形成了1000多人的智能化研发团队，到2025年我们将累计投入1000亿元研发资金，打造5000人规模的智能化研发团队并实现L4级自动驾驶汽车量产。”

“我们一方面鼓励传统企业加大对智能化产品的研发投入，另一方面着力推动生产制造环节的智能化，从而有效牵引了传统制造向智能制造的跃升。”陈金山说。

机器手臂来回穿梭，依次对零部件进行加工；传感器实时对产品进行检测，无需人工操作；从上线到包装所有环节均实现数据自动采集，后台据此可自主编排生产计划……记者在宗申集团一条经过智能化改造的摩托车发动机总装线上看到，平均10秒就有一台发动机下线。

“着眼工业企业智能化改造这一广阔市场，去年6月宗申集团推出了忽米网工业服务平台，截至目前忽米网已汇集11.4万户注册企业，其中工业企业超过9万户。”忽米网副总经理沈韬说。

根据规划，到2022年重庆将累计推动5000家企业实施智能化改造，建设10个具备国内较强竞争力的工业互联网平台、50个智能工厂、500个数字化车间，使84%以上的规上工业企业迈入数字化制造阶段、64%以上的规上工业企业迈入数字化网络化制造阶段。

(责编：李枫、岳弘彬)