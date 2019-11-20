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贵州各地

多措并举稳定猪肉价格（保供稳价在行动）

2019年11月20日05:06  来源：人民网－人民日报
 

　　本报贵州11月19日电 （记者汪志球、程焕）贵州各地采取措施，稳定生猪生产，保障市场安全供应和价格稳定。

　　长顺县在县城内新农贸市场建立惠民平价超市，供应猪肉等农产品，严格执行明码标价。长顺县聚恒农业开发有限公司董事长班文彪介绍，超市每天投放15头生猪，和市场上销售的猪肉同一渠道引进，同一屠宰场宰杀，同一质检部门做质检。

　　毕节市七星关区采取“菜篮子”区长负责制，通过发展生产、增加供给、平价销售系列动态调控措施，确保全区居民消费价格总水平基本稳定。区财政补贴企业专项检测费用100万元，确保养殖户生猪屠宰费用不涨价。

　　习水县从9月开始，联合当地农牧公司在全县开设40个平价猪肉售卖点，每天提供7吨平价猪肉供应全县人民。平价猪肉以低于市场价每斤5元左右的价格定量向群众售卖。

　　贵阳市出台稳定生猪生产保障市场有效供给实施方案，计划在2019年—2021年新增生猪存栏40万头，新建家庭牧场100个，引进种源5000头，推进生猪价格指数保险补贴20万头。同时制定相关政策，对异地生猪调运补贴50元每头，启动城市低收入群体困难补助等。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月20日 02 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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