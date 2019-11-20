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人民时评：协调联动促进经济平稳健康发展

周人杰

2019年11月20日08:18  来源：人民网－人民日报
 

　　“运行平稳”和“稳步推进”是日前发布的10月份统计数据的两大特征。一方面，经济总体运行平稳，主要指标没有滑出合理区间。比如，服务业生产指数同比增长6.6%，社会消费品零售总额同比增长7.2%，尤其是新增就业提前完成全年目标。另一方面，结构调整稳步推进，出口由同比下降0.7%转为增长2.1%，高技术产业投资和新兴行业利润较快增长。应当讲，经过前一阶段的逆周期调节，“六稳”工作取得了扎实成效，我们对中国经济的底气和信心更加坚定。

　　同时，对一些指标的回落应高度重视。比如，10月全国规模以上工业增速降至4.7%，而1—9月全国规模以上工业企业实现利润总额同比下降2.1%；1—10月全国固定资产投资增速回落，其中基础设施投资同比增长4.2%，而制造业投资增速仅为2.6%。工业、制造业的回落，外因主要来自全球经济的放缓、贸易摩擦的冲击，内因则较为复杂，既有新旧动能转换的阵痛，也有宏观经济整体波动的影响。结构性与周期性因素交织，有效需求与民间投资不足并存，对此我们务必保持清醒认识，坚决防范风险，做好政策协调联动，顶住经济下行压力。

　　其中，需要重点关注的是CPI与PPI的波动。CPI同比上涨3.8%，与此同时PPI同比下降1.6%，这一方面表明物价主要由猪肉等食品价格大幅上涨带动，所以在统筹做好基本民生商品保供应的同时，仍要保持流动性的合理充裕，积极为实体经济造血、输血。另一方面，外需下滑、内需放缓的制约瓶颈亟待突破，一要围绕补短板扩大投资，发好、用好地方专项债，不能让“资金等项目”，二要依靠改革发挥好消费的基础性作用，形成有利于需求侧增强居民消费能力的收入分配格局、供给侧有利于满足最终需求的产业体系。

　　宏观调控有效性的一个重要维度，就是政策间的协调联动。横向看，包括货币政策、财政政策与年度规划的有机配合。纵向看，既有中央与地方各层级关系，也有政府部门与市场主体、行业协会的关系。以振兴实体经济特别是制造业为例，支持战略性新兴产业、加快关键核心技术攻关，不仅涉及各部门政策协同，还要求省、市、县配套落地，也离不开基层治理创造良好环境。随着宏观调控体制机制日益成熟和定型，关键是坚持问题导向、目标导向、结果导向，该督查的督查，该问责的问责，把制度优势转化为治理效能。

　　促进经济平稳健康发展，关键在于抓落实。比如更大规模的减税降费，有的能源类企业自身承担的税费降了，但产品和服务价格不降，下游企业得不到实惠。顶层调控设计得再好，离开坚定的执行力也会大打折扣，甚至适得其反。只有力戒形式主义，以工作实效为衡量标准，摆主次、抓重点，找差距、抓落实，我们才能最大限度把党中央各项政策落到实处。

　　发展是解决我国一切问题的基础和关键，发展和解放社会生产力仍然是提升综合国力、提高人民群众生活水平的基础和关键。各级领导干部要增强忧患意识，发扬实干精神，用改革开放的办法破解前进中的难题，努力完成全年经济社会发展目标任务。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月20日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)
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