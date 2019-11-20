中国超算数量领先优势扩大

由国际组织“TOP500”编制的新一期全球超级计算机500强榜单11月18日揭晓，中国入围这一榜单的超级计算机数量持续增长，达到了228台，高于6个月前上一期榜单公布时的219台，继续保持入围数量第一位置。

全球超级计算机500强榜单始于1993年，每半年发布一次，是给全球已安装的超级计算机排座次的知名榜单。最新榜单显示，美国橡树岭国家实验室的“顶点”系统以每秒14.86亿亿次的浮点运算速度位列榜首。排名第二的超级计算机是美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室的“山脊”系统，中国超级计算机系统“神威·太湖之光”和“天河二号”分列榜单第三、第四位。

根据这份最新的榜单，美国共有117台超级计算机入围此次榜单，入围数量仅次于中国位居第二，但比较运算速度，美国超级计算机继续占据榜单的第一、第二位置。从总算力上看，美国超算占比为37.1%，中国超算占比为32.3%，中美在超算领域的差距较半年前进一步缩小。中美之后，日本、法国、德国、荷兰、爱尔兰、英国等也有两位数的超算系统入围本次500强榜单。

本次榜单的入围门槛继续提高，从6月榜单的至少每秒1.02千万亿次运算速度上升到至少每秒1.14千万亿次运算速度。中国企业继续保持上榜数量优势。联想、中科曙光和浪潮位居全球超算制造商前三位。就榜单上超算系统使用的芯片看，英特尔公司继续占据主导地位，入围500强的超算中，有470台用到了该公司的处理器。

超级计算机是指在特定生产工艺条件下，采用先进的技术、工艺设计生产出来的功能强、运算速度快、存储容量大的电子计算机系统。目前，超级计算机的运用领域正不断扩展，从人类基因组绘制、全球气候变化分析等不断延伸至游戏开发、云计算、人工智能、大数据融合等新兴领域。美国是全球最早发展超级计算机的国家，进入21世纪以来，中国在超算领域发展迅速。中国在2000年仅有2台超级计算机跻身全球500强。目前，全球主要科技大国正围绕下一代超级计算机，即E级超级计算机（指每秒可进行百亿亿次运算的超级计算机）展开激烈竞争。

（本报华盛顿11月19日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月20日 16 版）

(责编：庄红韬、杨曦)