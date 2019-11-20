尼尔森：2019年第三季度中国消费趋势指数保持高位

人民网北京11月20日电 （孙阳）日前，全球化监测和数据分析公司尼尔森发布2019年第三季度中国消费趋势指数报告，报告显示，第三季度中国消费趋势指数为114点，继续保持高位运行。

报告认为，中国消费者趋势指数的良好态势与中国经济运行总体平稳的态势相吻合。国家统计局数据显示，第三季度GDP增长6.0%，综合来看，前三季度国民经济运行保持在合理区间，延续了总体平稳发展态势。这为消费趋势指数的高位运行奠定了基础。

尼尔森中国区总裁Justin Sargent表示：“供给侧结构性改革的持续深化，减税降费政策的不断落实，为中国经济平稳发展提供了良好的政策环境。同时，不断深挖国内需求潜力，采取多种措施支持民营企业发展，不断激发中国经济的韧性和活力，有效促进了经济健康可持续发展。”

尼尔森报告显示，第三季度构成中国消费趋势指数的三大要素均呈现稳中有进的态势。其中，就业预期达78点，较上一季度增长1个点。个人经济情况和消费意愿与上一季度基本持平，分别为70点、61点。

从不同级别城市来看，各级别城市消费趋势指数均呈现增长态势。其中，一、二线城市消费趋势指数为114点和119点，较去年同期分别增长7个点、8个点。而三线城市消费趋势指数增长最为显著，为121点，较2018年第三季度增长10个点。

同时，三线城市消费者对国家及个人经济情况持积极态度。尼尔森数据显示，三线城市消费者对中国未来12个月经济形势预期达82点，较上一季度增长2个点。就构成中国消费趋势指数的三要素来看，第三季度三线城市的就业预期、个人经济情况及消费意愿均处于高位，其中，就业预期达75点，远高于一、二线城市的64点和70点；个人经济情况为80点，高于一线（77点）和二线城市（78点）；消费意愿为66点。

“国家积极推动在城镇就业的农业转移人口落户，在中小城市适度增加公共资源供给，并引导大城市产业高端化发展，有效推动了中小城市的协调发展，激发了下线城市的市场活力”Justin Sargent表示。

尼尔森消费趋势指数衡量消费者对于就业预期、消费意愿及个人经济情况三个方面。消费趋势指数高于100则为积极，反之则为消极。

(责编：孙阳、杨曦)