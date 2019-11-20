前十月全国一般公共预算收入同比增3.8% 非税收入增幅高

央视网消息：昨天（19日），财政部发布了今年1-10月全国一般公共预算收入情况，其中，全国一般公共预算同比增长3.8%，增幅比去年同期回落3.6个百分点。

财政部最新数据显示，1-10月全国一般公共预算收入167704亿元，同比增长3.8%。其中，全国税收收入141514亿元，同比增长0.4%。非税收入26190亿元，同比增长27.1%，增幅高，主要是通过特定国有金融机构和国企上缴利润、多渠道盘活国有资源资产等方式增加的非税收入。

1-10月全国一般公共预算支出190587亿元，同比增长8.7%，增幅比去年同期提高1.1个百分点。分项目看，1-10月，教育、科学技术支出分别增长9.2%、10.9%，社会保障和就业、卫生健康支出分别增长8.7%、9.9%，城乡社区支出增长11.3%，节能环保支出增幅最大，增长15.2%。

(责编：李枫、岳弘彬)