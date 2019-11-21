原标题：湖南省食用植物油产业联盟成立

11月19日上午，由湖南省粮食和物资储备局指导，湖南省粮食行业协会主办，道道全粮油股份有限公司、湖南经视承办的“中国有好油·湖南菜籽油——‘湖南省食用植物油产业联盟’成立暨‘湖南菜籽油’区域公共品牌推介会”在湖南广播电视台演播厅顺利举行。湖南省人民政府副省长隋忠诚，湖南省粮食和物资储备局局长张亦贤，湖南广播电视台党委委员、副台长、湖南广播影视集团有限公司党委委员、副总经理朱皓峰出席会议。

本次推介会宣布“湖南省食用植物油产业联盟”成立，并发布了“湖南菜籽油”区域公共品牌，旨在助力湖南菜籽油进入国家名优特新优质农产品目录，打造良好发展态势，为国人食用健康保驾护航。

此次推介会是推进湖南省菜籽油产业发展的一个重大举措，对提升湖南菜籽油品牌影响力和市场占有率、满足国民日益增长的饮食安全与营养需求具有十分重要的意义。

社会各界保驾护航，促湖南菜籽油大踏步前进

湖南省人民政府副省长隋忠诚宣布湖南省食用植物油产业联盟成立，并为联盟首届联盟会长单位授牌。湖南省粮食和物资储备局党组书记、局长张亦贤就“湖南菜籽油”区域公共品牌的优势以及特点做了详细介绍。湖南广播电视台党委委员、副台长朱皓峰表示将持续为品牌提供更便捷、优质的服务，创造属于品牌的多元化、多层次、强时效性的精品内容，为品牌塑造优质形象，打造良好口碑。

产业联盟发力，龙头企业获授牌

隋忠诚现场还为湖南省食用植物油产业联盟首届轮值会长单位——道道全粮油股份有限公司现场授牌。此次授牌有助于加强湖南地区自有品牌菜籽油的权威性和影响力，同时敦促道道全扛起会长单位重任，引领联盟全体成员单位，共同坚守质量标准，更好地为消费者带来安全、健康、高性价比的产品。

产销强强联动，谱写湖南菜籽油发展新篇章

会上，湖南省食用植物油产业联盟七家代表企业与供应商们进行了战略合作签约。各大品牌供应商们承诺将更深入了解行业知识技能、遵守行业标准规则，全力以赴为湖南菜籽油的发展出谋划策。各产业联盟成员企业也承诺主动接受行业部门监管和社会各界监督,严格遵守承诺,切实维护“湖南菜籽油”良好品牌信誉，共同为湖南菜籽油发展新航向谋新篇。

湖南广电强势赋能，助推湖南菜籽油品销双赢

湖南省粮食行业协会会长、湖南粮食集团党委副书记、副董事长、总裁杨永圣与湖南广播电视台经视频道总监陈杨，分别代表湖南省粮食行业协会与湖南经视签署战略合作文件，双方表示将联手为湖南菜籽油高质发展共谋良策，为让“湖南菜籽油”成为国人健康安全用油、品牌迅速崛起的强大引擎而携手发力，树立油脂行业新标杆！

(责编：冯粒、曹昆)