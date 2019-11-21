2019中国绿色经济峰会盛大召开 

11月15日，2019中国绿色经济峰会暨首届粤港澳大湾区绿色发展论坛在深圳会展中心盛大召开，该论坛是第21届中国国际高新技术成果交易会(简称高交会)系列活动，由中国低碳网和高交会组委会共同主办。民建中央副主席吴晓青，国家应对气候变化战略研究和国际合作中心学术委员会主任李俊峰，促进绿色低碳经济发展专家顾问委员会秘书长、中国低碳网总编辑刘奇平等领导、专家学者及行业协会、企业代表，襄阳市、龙川县、曲周县等相关同志出席活动。

吴晓青在致辞中表示，湾区建设必须重视经济发展和生态保护的协调统一，尤其是在生态环境严峻，能源、资源约束紧急，对外发展模式亟待转变的发展，绿色发展已成为必然的趋势。粤港澳大湾区经济发展势头虽然很好，但生态环境与世界其他三大湾区相比仍有一定差距，比如说降低PM2.5的平均浓度，加强水污染治理等方面，要求我们要有更加出色的工作，才能使美丽湾区更加美丽。针对绿色低碳发展，吴晓青副部长从三方面做了阐述，一要突出规划引领;二要明确产业标准;三要掌握核心技术;四要依托共建共享，着力解决环境保护问题。

刘奇平代表主办单位致辞，对论坛的召开表示热烈的祝贺，向前来参会的领导和嘉宾表示欢迎。他说，发展绿色经济是推动经济高质量发展的必由之路，是培育壮大绿色产业，激活绿色发展新动能的内在要求，发展绿色经济必须充分尊重市场规律，坚持科技创新驱动，持续优化绿色投融资环境。同时他还指出，将粤港澳大湾区打造成为生态安全、环境优美、可持续发展的国家绿色发展示范区，构建市场导向的绿色金融和绿色技术创新体系，大力发展绿色经济，是大湾区开创绿色新局面的关键机遇。

同时，刘奇平秘书长重点介绍了中国低碳网近一年多来促进绿色发展的重要成果。他介绍到，近一年多来，中国低碳网开展了一系列绿色低碳行动，联合国家节能中心共同举办“讲好节能故事”征文、微视频及摄影大赛，举办全国节能宣传周重点活动“绿色节能低碳中国行”，相继走进甘肃兰州、湖南汨罗、河南焦作等地。同时承接国家发展和改革委员会、联合国开发计划署和全球环境基金的“中国半导体照明项目”课题，承接国家发展和改革委员会环资司“互联网+资源循环利用行动”专项课题研究等。中国低碳网还走出国门在国际上发声，发起成立“中国企业气候行动”，并多次组织联合国气候变化大会“中国角”边会。

李俊峰在会上作主旨发言，他说，党中央高度重视深圳的战略地位，中央给深圳的定位是做现代化的排头兵。当今世界所有的转型都是技术推动的，然而我国的技术实力尤其是原创性技术研发实力还比较弱，深圳应该肩负起技术引领的职责使命，争当技术引领、科学引领排头兵。他认为深圳应该打造一批新技术产业，建一批优秀的、世界一流的大学，将深圳打造成高新技术研发创新中心;同时关注民生，解决环境质量问题，让深圳成为更加宜居的城市。

彭涛局长重点向与会者介绍了襄阳市在正确的方针政策的指引下，经济发展情况尤其在产业绿色转型方面的成果，并展望了未来襄阳市的绿色经济发展。他指出，2019年上半年，襄阳全市经济呈现稳中有进的发展态势，同比增长是8%，经济总量居全国城市第50位。他表示襄阳作为中国汽车产业集聚区，未来将打造四千亿的汽车及新能源汽车产业板块，新能源汽车实现规模化发展。

中国科技开发院首席专家、深圳市低碳产业投资商会会长张萍发表了题为“一种全生物、全降解的新材料，开创绿色低碳新生活”的演讲。他指出，2008年，全球对传统塑料的需求达到8千万吨，2017年至2019年要翻倍，消灭白色塑料污染，促进绿色包装材料、环保材料推广使用，是当下的重点任务，而全生物、全降解的新材料，是一种取代传统塑料的绿色环保材料。随着全球与国内各省市城市陆续推出禁塑令，生物降解新材料在未来5年内，将会受到更大欢迎，走进我们每个人的日常生活中。

大族激光科技产业集团股份有限公司副总裁黄详虎重点分享近些年大族激光在绿色产业发展方面所做出的努力，表达了对携手共创粤港澳大湾区绿色发展的强烈期盼。他介绍到大族激光以提高和发展民族智能装备技术为己任，多年来依托新能源装配事业部为平台，打造出了锂电池闭环产业链。

深圳市金肯科技有限公司总经理陈春燕重点介绍了金肯近些年在高效绿色环保方面的努力，尤其在全电气化智能厨房设备的革新。他还表示金肯将积极参与到粤港澳大湾区绿色发展中去，推进绿色产业协调发展。

本届峰会以“绿色发展推动高质量发展”为主题，重点展示了2019年中国在应对气候变化、绿色经济发展、产业绿色转型方面取得的丰硕成果，总结了过去一年来中国绿色经济发展过程中存在的问题与面临的挑战，同时着重聚焦谋划粤港澳大湾区绿色经济发展未来新图景，共建活力绿色湾区。会上，国家部委领导、主办单位等纷纷发表重要讲话，重点介绍了当前中国绿色经济发展情况与着力突破的重点方向，并对粤港澳大湾区的绿色发展表达了美好期许，专家学者、企业界、行业协会代表在会上分享了重点产业绿色经济发展成果以及实践经验，为粤港澳大湾区的绿色经济发展出谋划策。

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