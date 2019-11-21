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地区生产总值统一核算改革明年初正式实施

2019年11月21日08:14  来源：经济参考报
 
原标题：地区生产总值统一核算改革明年初正式实施

　　20日，国新办举行第四次全国经济普查结果新闻发布会。据悉，第四次全国经济普查工作已完成数据采集和主要数据汇总工作，全面摸清了我国第二产业和第三产业家底。和上次普查结果相比，我国经济规模大幅扩张结构不断优化。此外，地区生产总值统一核算改革的各项准备工作已经就绪，即将在明年初正式实施。

　　普查结果显示，2018年末，全国共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位2178.9万个，与2013年第三次全国经济普查相比，增长100.7%；从业人员38323.6万人，增长7.6%；产业活动单位2455.0万个，增长88.3%；个体经营户6295.9万个。2018年末，从事战略性新兴产业生产的规模以上工业企业法人单位66214个，占规模以上工业企业法人单位的17.7%；共有规模以上高技术制造业企业法人单位33573个，比2013年末增长24.8%。

　　国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长毛盛勇指出，第四次普查有几个特点：一是经济规模和上次普查相比，有大幅扩张。法人单位数、产业活动单位数等大幅提高。二是结构不断优化。包括第三产业的企业数占比、从业人员占比、资产占比都大幅提高。三是经济质量明显提升。工业战略性新兴产业、高技术制造业的从业人员比例、增加值占比、企业数占比都有明显提高。

　　不过，毛盛勇也指出，和人民日益增长的美好生活需要相比，供给还有一些短板。在社会领域，如养老、医疗、教育等，需求在不断增长，供给还要进一步增加。再比如，在产业技术进步、研发投入等方面，尽管有明显增长，但水平、比例还需进一步加大。高技术制造业研发投入占营业收入的比重还要进一步提高。高技术制造业数量比例还需要进一步加大。

　　此外，经普办副主任、国家统计局副局长李晓超透露，将依规对2018年及历史的GDP数据进行修订。近日将公布2018年GDP数据的修订结果。

　　值得一提的是，地区生产总值统一核算改革也在加快推进。所谓地区生产总值统一核算，就是把过去GDP分级核算改为全国统一核算。李晓超表示，通过试点试算，完善了统一核算实施方案、改进了统一核算方法、优化了统一核算组织模式，为全面实施统一核算改革积累了宝贵经验。目前看，地区生产总值统一核算改革的各项准备工作已经就绪，即将在明年初正式实施。（记者 班娟娟）

(责编：庄红韬、杨曦)
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