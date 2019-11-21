政策给力，企业吃下定心丸（身边看“六稳”⑧）

气温渐低，江西鹰潭的江南新材料科技有限公司生产车间里却是一片火热：开足马力的上引炉火光耀眼，大型智能机械臂“吐”出一粒粒圆润光洁的磷铜球，工人们马不停蹄地分拣包装，装车出口。

“我们的产品在‘一带一路’沿线国家和地区很受欢迎，最近一直是满负荷生产，出口订单翻了好几倍！”公司总经理徐一特脸上挂满笑容。

此前，公司出口也受到国际贸易形势影响。“关键时刻，鹰潭市商务局工作人员到公司宣讲政策，一语点醒梦中人。”徐一特回忆，“他们说，做外贸，重在让‘朋友圈’越做越大。‘一带一路’建设如火如荼，市场前景无限！”

开拓出口新市场，赴国外参展很有必要。“以前，参展花销是一笔不小的开支；如今，政府提供外贸中小企业国际开拓基金，公司每次出国参展都能争取到3万元资金支持，减轻了不小的负担。”徐一特说，公司接连参加了泰国电子展、印度电子展、慕尼黑电子展等国际专业电子展销会，将许多展会上的洽谈对象发展成了外贸客户。

“为了让我们降本增效，提高出口竞争力，鹰潭海关送来了‘通关便利化套餐’”，徐一特说，鹰潭海关开通了国际贸易“单一窗口”，从录入数据到在线审批，用时不到一分钟，企业网上报关后，货物在全国各海关可直接完成放行。鹰潭市相关部门还全方位落实保税监管等政策措施，为企业提供报关、出口退税、融资等全链条服务，并实现了中欧（亚）班列多线路、多口岸并行开通。

减税降费的政策利好也精准滴灌到企业。“今年，增值税税率降低后，公司税负减轻50万元、高新企业所得税减免160万元，我们还拿到了增值税福利退税230万元。”

“‘一带一路’沿线市场广阔得很！” 徐一特兴奋地说，今年公司出口贸易额已达3000万美元，产品热销泰国、越南、马来西亚、菲律宾等多个“一带一路”沿线国家和地区。

“稳外贸，政府打出‘组合拳’，让我们吃下了‘定心丸’。”展望未来，徐一特认为，外贸“朋友圈”不仅要做大，也要做实做牢，除了需要政策继续扶持，企业自身也要练好“内功”，加大科技创新投入，努力实现由“中国制造”向“中国智造”跨越。“政策给力，产品过硬，哪怕遇上市场风雨，咱也能闯过去！”

《 人民日报 》（ 2019年11月21日 01 版）

(责编：庄红韬、杨曦)