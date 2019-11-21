人民网>>财经

稳外贸多措并举，一带一路上“朋友圈”越做越大——

政策给力，企业吃下定心丸（身边看“六稳”⑧）

本报记者  齐志明  寇江泽

2019年11月21日08:18  来源：人民网－人民日报
 

　　气温渐低，江西鹰潭的江南新材料科技有限公司生产车间里却是一片火热：开足马力的上引炉火光耀眼，大型智能机械臂“吐”出一粒粒圆润光洁的磷铜球，工人们马不停蹄地分拣包装，装车出口。

　　“我们的产品在‘一带一路’沿线国家和地区很受欢迎，最近一直是满负荷生产，出口订单翻了好几倍！”公司总经理徐一特脸上挂满笑容。

　　此前，公司出口也受到国际贸易形势影响。“关键时刻，鹰潭市商务局工作人员到公司宣讲政策，一语点醒梦中人。”徐一特回忆，“他们说，做外贸，重在让‘朋友圈’越做越大。‘一带一路’建设如火如荼，市场前景无限！”

　　开拓出口新市场，赴国外参展很有必要。“以前，参展花销是一笔不小的开支；如今，政府提供外贸中小企业国际开拓基金，公司每次出国参展都能争取到3万元资金支持，减轻了不小的负担。”徐一特说，公司接连参加了泰国电子展、印度电子展、慕尼黑电子展等国际专业电子展销会，将许多展会上的洽谈对象发展成了外贸客户。

　　“为了让我们降本增效，提高出口竞争力，鹰潭海关送来了‘通关便利化套餐’”，徐一特说，鹰潭海关开通了国际贸易“单一窗口”，从录入数据到在线审批，用时不到一分钟，企业网上报关后，货物在全国各海关可直接完成放行。鹰潭市相关部门还全方位落实保税监管等政策措施，为企业提供报关、出口退税、融资等全链条服务，并实现了中欧（亚）班列多线路、多口岸并行开通。

　　减税降费的政策利好也精准滴灌到企业。“今年，增值税税率降低后，公司税负减轻50万元、高新企业所得税减免160万元，我们还拿到了增值税福利退税230万元。”

　　“‘一带一路’沿线市场广阔得很！” 徐一特兴奋地说，今年公司出口贸易额已达3000万美元，产品热销泰国、越南、马来西亚、菲律宾等多个“一带一路”沿线国家和地区。

　　“稳外贸，政府打出‘组合拳’，让我们吃下了‘定心丸’。”展望未来，徐一特认为，外贸“朋友圈”不仅要做大，也要做实做牢，除了需要政策继续扶持，企业自身也要练好“内功”，加大科技创新投入，努力实现由“中国制造”向“中国智造”跨越。“政策给力，产品过硬，哪怕遇上市场风雨，咱也能闯过去！”


　　《 人民日报 》（ 2019年11月21日 01 版）

(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved