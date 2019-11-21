启航数据新时代 亿海蓝携手卓钢链发布“北材南下船运通”2.0产品

2019年11月19日，由中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会战略指导，亿海蓝（北京）数据技术股份公司（以下简称亿海蓝）与上海卓钢链电子商务有限公司（以下简称卓钢链）联合主办的“北材南下船运通”跨界交流会暨“北材南下船运通”2.0产品发布及产业研讨会顺利召开。

“北材南下船运通” 跨界交流会现场

会上，亿海蓝副总裁刘倩文女士与卓钢链副总裁沈建强先生代表合作双方签订战略合作协议，并宣布“北材南下船运通”2.0产品正式发布，这也预示着大宗商品数据信息领域的新时代正式开启。

亿海蓝副总裁刘倩文女士与卓钢链副总裁沈建强先生签订战略合作协议

中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会秘书长王建中先生在致辞时表示，中国钢铁行业占据全球半壁江山，但国内区域间供需不平衡，且相关仓储、物流行业信息数据的获取基本以人工采集为主，这就导致所得数据对市场参考价值相对较低。

而北京亿海蓝与上海卓钢链联合研发推出的“北材南下船运通”数据产品，通过卫星对主要沿江沿海港口的实时监测，利用客观技术手段，对海上航运数据进行了全面的追踪和挖掘，形成了即时、高效且无人工干扰的客观数据体系，能够为行业上游资源信息组织判断国内钢材资源供应端的变化提供最直接有效的数据参考，也为用户把握在途资源信息的时效性和准确性方面带来质的提升。

在亿海蓝大数据分析师阿来带来的题为《亿海蓝航运大数据在商品投资领域中的应用》的主题演讲中，阿来从航运大数据构成及数据特点、航运数据应用场景以及北材南下钢材海运流通场景的现实影响等几个方面展开，多方面论证了航运数据与大宗商品市场的相互关系，为大家在数据领域开启了一个新的参考方向。

亿海蓝大数据分析师阿来

最后，会议进行了题为《【卓智汇】透过数据看市场 当主观判断遇到客观事实 我们该相信谁》的圆桌讨论环节，由亿海蓝大数据分析师阿来等为大家现场演绎数据与交易之间的紧密结合，充分展示了现有数据及未来数据发展方向上的异同及新数据可能带来的指导性意义。

(责编：白宇、岳弘彬)