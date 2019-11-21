2019女性领导力论坛在京举行 聚焦“平等的力量”

11月20日，由长江商学院与联合国促进性别平等和增强妇女权能署（简称联合国妇女署）联合举办的“2019女性领导力论坛：平等的力量”在北京举行。此次论坛旨在聚焦女性领袖在政府、商业、学术以及中国体育发展中的重要角色，深入探讨女性如何打破偏见、推动经济发展和社会实质性变革。

联合国妇女署中国办公室国别主任安思齐认为，中国非常重视性别平等，尤其在1995年第四届世界妇女大会召开后的25年间，中国在发展进步上取得了卓越成就，而妇女权益也得到很大的促进。她表示，中国妇女的劳动参与率在亚太地区是最高的国家之一，在中国政府推行的减贫项目中，妇女成为主要受益者，有一半脱贫者都是女性，这些都是中国了不起的成就。

澳大利亚联邦维多利亚州政府妇女事务部长、青少年事务部长、反家庭暴力部长Gabrielle WILLIAMS认为，如果女性对于自己的生活和工作有更多的发言权的时候，她们会有更多的成长和自我驱动力量，并会为公司和社会做出更多的贡献。

“在社会和经济的可持续发展里面，这种性别平等的力量是非常巨大的。作为政府机构，我们必须去努力推动性别平等，这是整个社会价值观的一种体现。长江商学院一直持续努力的推动性别平等，在去年的论坛上长江商学院与澳大利亚维多利亚政府共同签署了《中澳女性创业创新合作意向书》。我们相信长江商学院会在进一步推动中澳女性创业创新的方面给我们提供很大的助力。” Gabrielle WILLIAMS说。

长江商学院助理院长周立在致辞中表示，希望借此次论坛探讨女性该如何发挥自身优势，赋能未来女性领导者，最终解决全社会面对的共同问题。“我们希望越来越多的女性在职场上收获成功，她们的领导力令人折服，长江商学院非常期待大家的加入。”周立说。

据了解，女性领导力论坛由长江商学院和联合国妇女署共同举办，聚焦女性领袖在社会及经济发展中的多重角色。 自2013年首次举办，女性领导力论坛已成为赋能女性领导者、推动职场性别平等、分享成功故事、并引领积极变革的平台。此次论坛吸引了超过500位高级别商界人士到会，共同助力女性赋能。

(责编：杨曦、孙阳)